Djokovič vykročil úspešne za obhajobou, do druhého kola takisto Ruud

Djokovič má na tráve All England Clubu šancu získať 24. grandslamový titul a upevniť si post lídra historických tabuliek.

Zápas medzi Djokovičom a Cachinom po prvom sete prerušili pre dážď. Hoci organizátori na centri zatiahli strechu, nehralo sa vyše hodinu, lebo kurt bol stále mokrý.

"Bolo to frustrujúce pre nás i pre divákov. Obaja sme chceli čo najrýchlejšie hrať, no podmienky nám to neumožňovali, tráva bola totiž šmykľavá," uviedol Djokovič po skončení duelu pre akreditované médiá.