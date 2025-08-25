VIDEO: Chaos na US Open. Si chlap? Prečo sa trasieš? zúril Medvedev na rozhodcu

NEW YORK. US Open sa v nedeľu zmenil na chaos. Keď Daniil Medvedev čelil mečbalu, na kurt vtrhol fotograf. Zápas 1. kola sa musel prerušiť a ruský tenista predviedol poriadny výbuch emócií.
Bývalý šampión napokon v dramatickom päťsetovom boji podľahol Francúzovi Benjaminovi Bonzimu 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. Bonzi v jednom momente hrozil, že odíde z kurtu, a dokonca žiadal diskvalifikáciu súpera.
Za stavu 6:3, 7:5 a 5:4 pri svojom podaní sa Bonzi chystal na druhý servis, keď na hraciu plochu nečakane vkročil fotograf.
Rozhodca Greg Allensworth rozhodol, že Francúz musí opakovať prvé podanie, čo vyvolalo Medvedevov explozívny protest.
„Si chlap? Si chlap? Prečo sa trasieš?“ kričal Rus smerom k empajrovému rozhodcovi, kým sa k nemu rozbehol. A pridal aj sarkazmus: „On (fotograf) chce ísť domov, ľudia. Nemá to tu rád. Platí sa mu za zápas, nie za hodinu.“
Opakovane sa tiež dožadoval odpovede na otázku: „Čo povedal Reilly Opelka?“ – narážajúc na Američana, ktorý po spore s tým istým empajrom v Dallase vyzýval na jeho suspendovanie.
Zápas sa na šesť minút zastavil, zatiaľ čo tribúny Louisa Armstronga zaplavili piskot, bučanie a krik. Fanúšikovia odmietali stíchnuť, aby Bonzi mohol podávať.
VIDEO: Incident s fotografom v zápase Medvedev - Bonzi
USTA neskôr uviedla, že fotograf bol okamžite vyvedený ochrankou a akreditácia mu bola odobratá.
Paradoxne, chaos Medvedeva nakrátko zachránil. Odvrátil mečbal, vyrovnal na 5:5 a následne v tajbrejku získal tretí set. V štvrtom sete pôsobil ako úplne iný hráč – súperovi uštedril „kanára“ a Bonzi si dokonca vyžiadal lekárske ošetrenie pre problémy s kolenom.
Piskot a bučanie z publika pokračovalo počas celého zápasu , pričom časť fanúšikov cielene rušila Bonziho pri podaní.
Rozhodujúci piaty set bol už vyrovnanou bitkou s viacerými brejkmi. Povzbudzovaný pokrikmi „Allez!“ a „Courage!“ Bonzi napokon zápas ukončil nádherným bekhendom, zatiaľ čo Medvedev v zlosti rozmlátil raketu.
„Bolo to šialené. Možno som získal nových fanúšikov, ale aj veľa nepriateľov,“ povedal 51. hráč sveta Bonzi, ktorý Medvedeva porazil na grandslame už tretíkrát – zakaždým hneď v prvom kole.
„Tá energia bola neuveriteľná. Ďakujem všetkým, aj tým čo bučali – dodali mi silu. Niečo také som ešte nezažil.“
Medvedev sa tak stal prvým bývalým šampiónom, ktorý na tohtoročnom US Open skončil. Po mizernom roku na grandslamoch, kde sa dostal najďalej len do 2. kola, opúšťa Flushing Meadows sklamaný.