ONLINE: Karolína Muchová - Coco Gauffová dnes, Wimbledon 2026 LIVE (semifinále)

Tenistky Karolína Muchová a Coco Gauffová dnes nastúpia v semifinále dvojhry žien na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026.
Američanka bude favoritkou duelu v pozícii nasadenej sedmičky, jej česká súperka je nasadená desiatka.
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ONLINE PRENOS: Karolína Muchová - Coco Gauffová dnes (dvojhra žien, semifinále, Wimbledon 2026, výsledky, štvrtok, LIVE)
Wimbledon - ženy Semifinále 2026
09.07.2026 o 14:30
Muchová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Gauffová
Prenos
Je to poprvé od roku 2019, kdy dvě Češky postoupily do semifinále grandslamu. V Melbourne 2019 Petra Kvitová porazila Američanku Collinsovou, zatímco Karolína Plíšková podlehla Naomi Osakaové. Ta pak ve třech setech zdolala Kvitovou ve finále.
Naposledy se pak dvě Češky představily ve wimbledonském semifinále před dvanácti lety. Petra Kvitová porazila Lucii Šafářovou a ve finále vzápětí deklasovala Kanaďanku Bouchardovou.
Naposledy se pak dvě Češky představily ve wimbledonském semifinále před dvanácti lety. Petra Kvitová porazila Lucii Šafářovou a ve finále vzápětí deklasovala Kanaďanku Bouchardovou.
Vzájemné zápasy 1:6
Když už spolu hrají Gauffová s Muchovou, tak je to velký zápas. Šestkrát za sebou se radovala Američanka. Porazila Češku ve finále v Cincinnati i semifinále US Open 2023, které bylo přerušeno kvůli protestu klimatických aktivistů. Gauffová se radovala i ve finále tisícovky v Pekingu v roce 2024.
V letošní sezoně se utkaly obě tenistky již třikrát. Gauffová postoupila v osmifinále v Melbourne 6:1, 3:6, 6:3 a v semifinále v Miami deklasovala Muchovou dvakrát 6:1. Nicméně na sedmý pokus dokázala Muchová zdolat svou neoblíbenou soupeřku ve čtvrtfinále halové pětistovky na antuce ve Stuttgartu 6:3, 5:7, 6:3.
První vzájemné utkání na trávě ale nemá výraznější favoritku.
Když už spolu hrají Gauffová s Muchovou, tak je to velký zápas. Šestkrát za sebou se radovala Američanka. Porazila Češku ve finále v Cincinnati i semifinále US Open 2023, které bylo přerušeno kvůli protestu klimatických aktivistů. Gauffová se radovala i ve finále tisícovky v Pekingu v roce 2024.
V letošní sezoně se utkaly obě tenistky již třikrát. Gauffová postoupila v osmifinále v Melbourne 6:1, 3:6, 6:3 a v semifinále v Miami deklasovala Muchovou dvakrát 6:1. Nicméně na sedmý pokus dokázala Muchová zdolat svou neoblíbenou soupeřku ve čtvrtfinále halové pětistovky na antuce ve Stuttgartu 6:3, 5:7, 6:3.
První vzájemné utkání na trávě ale nemá výraznější favoritku.
Karolína Muchová
Karolína Muchová je aktuální světovou devítkou, ale po Wimbledonu bude jistojistě šestou tenistkou planety a tedy na svém žebříčkovém maximu. Na Wimbledonu skončila čtyřikrát za sebou v prvním kole. Loni musela hrát kvůli problémům se zápěstím bekhend jednoruč, kdy dokonce psala Juanu Martinu Del Potrovi.
To letos je situace diametrálně odlišná. Momentálně platí, že si zahrála semifinále na všech čtyřech grandslamech. Do finále ale postoupila jen v roce 2023, kdy v Paříži otočila z mečbolu a stavu 2:5 ve třetím setu více než tříhodinovou bitvu se Sabalenkovou. To v Melbourne 2021 a New Yorku 2023, respektive 2024 prohrála.
Česká tenistka zažívá dost možná životní sezonu. Disponuje parádní bilancí 34:8. Vyhrála tisícovku v Dauhá a travnatou pětistovku v Bad Homburgu. Zapsala také semifinále v Miami či finále ve Stuttgartu proti Rybakinové.
Muchová tak má nakročeno k tomu, aby se opět zúčastnila Turnaje mistryň. Podnik pro osm nejlepších tenistek roku už nebude hostit Rijád, nýbrž Indian Wells.
Karolína Muchová je aktuální světovou devítkou, ale po Wimbledonu bude jistojistě šestou tenistkou planety a tedy na svém žebříčkovém maximu. Na Wimbledonu skončila čtyřikrát za sebou v prvním kole. Loni musela hrát kvůli problémům se zápěstím bekhend jednoruč, kdy dokonce psala Juanu Martinu Del Potrovi.
To letos je situace diametrálně odlišná. Momentálně platí, že si zahrála semifinále na všech čtyřech grandslamech. Do finále ale postoupila jen v roce 2023, kdy v Paříži otočila z mečbolu a stavu 2:5 ve třetím setu více než tříhodinovou bitvu se Sabalenkovou. To v Melbourne 2021 a New Yorku 2023, respektive 2024 prohrála.
Česká tenistka zažívá dost možná životní sezonu. Disponuje parádní bilancí 34:8. Vyhrála tisícovku v Dauhá a travnatou pětistovku v Bad Homburgu. Zapsala také semifinále v Miami či finále ve Stuttgartu proti Rybakinové.
Muchová tak má nakročeno k tomu, aby se opět zúčastnila Turnaje mistryň. Podnik pro osm nejlepších tenistek roku už nebude hostit Rijád, nýbrž Indian Wells.
Coco Gauffová
Gauffová je současnou světovou sedmičkou a bývalou dvojkou. Doposud ve své kariéře ovládla dva grandslamy, a sice US Open a French Open. Pokaždé ve finále porazila Sabalenkovou. Opanovala také Turnaj mistryň v roce 2024.
Až do letoška nepostoupila na Wimbledonu ani do čtvrtfinále. V roce 2019 postoupila tehdy jako šestnáctiletá do osmifinále. Do něj se dostala hned třikrát. Loni stejně jako Muchová vypadla v prvním kole.
V letošní sezoně ještě nezapsala jediný titul. Neunesla čtvrtfinálový debakl z Melbourne proti Svitolinové a ve finále v Miami nestačila na Sabalenkovou ve třech setech. Do finále se podívala také na antuce v Římě, kdy prohrála bitvu se Svitolinovou.
Na trávě odehrála před Wimbledonem jediný turnaj. Na pětistovce v Berlíně promarnila vedení o set a brejk s Badosaovou.
Gauffová je současnou světovou sedmičkou a bývalou dvojkou. Doposud ve své kariéře ovládla dva grandslamy, a sice US Open a French Open. Pokaždé ve finále porazila Sabalenkovou. Opanovala také Turnaj mistryň v roce 2024.
Až do letoška nepostoupila na Wimbledonu ani do čtvrtfinále. V roce 2019 postoupila tehdy jako šestnáctiletá do osmifinále. Do něj se dostala hned třikrát. Loni stejně jako Muchová vypadla v prvním kole.
V letošní sezoně ještě nezapsala jediný titul. Neunesla čtvrtfinálový debakl z Melbourne proti Svitolinové a ve finále v Miami nestačila na Sabalenkovou ve třech setech. Do finále se podívala také na antuce v Římě, kdy prohrála bitvu se Svitolinovou.
Na trávě odehrála před Wimbledonem jediný turnaj. Na pětistovce v Berlíně promarnila vedení o set a brejk s Badosaovou.
Cesta turnajem – Coco Gauffová
1. kolo: Tamara Korpatschová (GER) 6:2, 6:1
2. kolo: Solana Sierraová (ARG) 6:3, 3:6, 7:6
3. kolo: Claire Liuová (USA) 6:3, 6:7, 6:2
Osmifinále: Belinda Bencicová (CHE) 4:6, 6:3, 6:4
Čtvrtfinále: Jessica Pegulaová (USA) 4:6, 6:3, 6:3
1. kolo: Tamara Korpatschová (GER) 6:2, 6:1
2. kolo: Solana Sierraová (ARG) 6:3, 3:6, 7:6
3. kolo: Claire Liuová (USA) 6:3, 6:7, 6:2
Osmifinále: Belinda Bencicová (CHE) 4:6, 6:3, 6:4
Čtvrtfinále: Jessica Pegulaová (USA) 4:6, 6:3, 6:3
Cesta turnajem – Karolína Muchová
1. kolo: Anastasia Zacharovová (-) 6:3, 6:2
2. kolo: Čang Šuaj (CHN) 6:3, 6:2
3. kolo: Mananchaya Sawangkaewová (THA) 6:2, 7:6
Osmifinále: Barbora Krejčíková (CZE) 7:5, 7:6, 6:3
Čtvrtfinále: Naomi Osakaová (JPN) 7:6, 6:4
1. kolo: Anastasia Zacharovová (-) 6:3, 6:2
2. kolo: Čang Šuaj (CHN) 6:3, 6:2
3. kolo: Mananchaya Sawangkaewová (THA) 6:2, 7:6
Osmifinále: Barbora Krejčíková (CZE) 7:5, 7:6, 6:3
Čtvrtfinále: Naomi Osakaová (JPN) 7:6, 6:4
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:30.