Slovak Open naznačuje kvalitnú účasť. Do Bratislavy pricestujú známi tenisti

BRATISLAVA. Po ženskom turnaji sa v Peugeot aréne Národného tenisového centra v Bratislave uskutoční na prelome októbra a novembra (27. novembra - 2. novembra) 26. ročník mužských medzinárodných majstrovstiev Slovenska Slovak Open.
Challengerový turnaj okruhu ATP má na svojej akceptačnej listine predbežne 17 hráčov z prvej stovky svetového rebríčka.
Na kurtoch sa môžu predstaviť viaceré známe mená, ako napríklad Belgičan David Goffin, Srb Laslo Djere alebo Gruzínec Nikoloz Basilašvili.
„Pohľad na akceptačný list naozaj nasvedčuje tomu, že by sme na prelome októbra a novembra mali sledovať tenis svetovej úrovne. Najvyššie nasadeným by mal byť Čiľan Alejandro Tabilo.
V akceptácii okrem neho figurujú aj ďalší víťazi turnajov ATP Tour. Okrem nich by sa mal na turnaji predstaviť aj vlaňajší finalista Belgičan Raphael Collignon, ktorý v Bratislave predvádzal výborné výkony a do finále sa prebojoval z kvalifikácie.
Aj on je príkladom toho, že hráči sa na naše podujatie veľmi radi vracajú. Verím, že spomínaní tenisti prilákajú fanúšikov na tribúny,“ uviedol generálny sekretár Igor Moška pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).
Pred rokom dostal voľnú kartu Švajčiar Stan Wawrinka a aj tento rok sa snažia prilákať do Bratislavy organizátori známu tvár.
„Bolo skvelé mať tu tohto fantastického hráča, ktorý mimochodom štartoval aj teraz na nedávnom turnaji Masters v Šanghaji. Veľmi by sme sa tešili, keby sa nám podarilo aj tento rok k piatim aktuálnym víťazom turnajov ATP Tour, ktorých máme prihlásených, pridať ešte nejaké zvučné meno,“ vyjadril sa Moška.
V hlavnej súťaži zatiaľ nie je žiaden domáci tenista, aktuálne sa viacerí musia dostať do nej cez kvalifikáciu.
„Najbližšie k tomu má slovenská singlová jednotka Lukáš Klein, ktorý figuruje na deviatom mieste pod čiarou. Do uzávierky odhlášok zostáva ešte pár dní, tak uvidíme, ako sa štartovné pole bude hýbať do začiatku turnaja.
Slovenský tenisový zväz ako organizátor turnaja udelí aj voľné karty, takže domácich hráčov v hlavnej súťaži diváci zaručene uvidia. Prihlásení sú Alex Molčan, Norbert Gombos, Miloš Karol, Andrej Martin aj Michal Krajčí. Verím, že niektorým sa podarí postúpiť aj z kvalifikácie,“ povedal generálny sekretár STZ.