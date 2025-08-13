Legendárna Selešová trpí vážnym ochorením. Musela som si nanovo usporiadať život, hovorí

BRATISLAVA. Bývalá svetová tenisová jednotka a deväťnásobná grandslamová šampiónka Monika Selešová trpí už tri roky vážnym neurosvalovým ochorením.
V rozhovore pre agentúru AP prezradila, že jej diagnostikovali autoimunitnú chorobu s názvom myasthenia gravis (MG), ktorá ovplyvňuje nervovosvalový prenos a môže spôsobovať dvojité videnie či svalovú slabosť.
„Hrala som tenis s deťmi alebo členmi rodiny a zrazu som minula loptičku. Potom som si uvedomila, že veď ja vidím dve loptičky. To sú symptómy, ktoré nemôžem ignorovať,“ opísala, ako na ochorenie prišla.
Rodáčka z vtedajšieho juhoslovanského Nového Sadu sa v 90. rokoch stala tenisovou hviezdou.
Vo veku 16 rokov a 6 mesiacov zdolala vo finále Roland Garros 1990 Steffi Grafovú a stala sa najmladšou šampiónkou turnaja v histórii.
Následne pridala ďalších osem grandslamových titulov, no v roku 1993 jej kariéru poznačil útok nožom počas turnaja v Hamburgu, po ktorom sa už nikdy úplne nevrátila k predchádzajúcej forme. Profesionálnu kariéru ukončila v roku 2008.
„A tak to pre mňa celé začalo. Dosť dlho mi trvalo, kým som to spracovala a bola schopná o tom otvorene hovoriť, pretože to bola pre mňa ťažká rana. Veľmi to ovplyvňuje môj každodenný život,“ priznala Selešová.
„Len si upraviť vlasy sa pre mňa stalo veľmi náročné. Keď mi oznámili diagnózu, hovorila som si : ´Čože?´ A vtedy som si uvedomila, že by som bola rada, keby o tejto chorobe prehovoril niekto ako ja,“ dodala s tým, že sa rozhodla podeliť o svoj príbeh, aby zvýšila povedomie o ochorení.
Dnes 51-ročná bývalá tenistka, ktorá žije na Floride, hovorí, že sa s chorobou naučila žiť.
„Musela som si nanovo usporiadať život,“ uviedla a zaspomínala si pritom na odchod z vlasti vo veku 13 rokov, športový vzostup plný slávy a peňazí aj na útok v Hamburgu.
„Ale deťom, ktorým robím mentorku, opakovane hovorím: ´Musíte sa vždy prispôsobiť. Loptička odskočí a ty sa tomu musíš prispôsobiť. A to práve teraz robím,“ uzavrela Selešová.