    Po dráme zničili český pár. Mihalíková s Nichollsovou sú v ďalšom štvrťfinále

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    TASR|11. feb 2026 o 17:11
    V súboji o miestenku v semifinále si zahrajú s taiwansko-lotyšským duom.

    WTA 1000 Dauha

    Štvorhry - osemfinále:

    Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V. Brit.) - Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková 6:4, 2:6, 10:5

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou si zahrajú vo štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v katarskej Dauhe.

    V osemfinálovom stretnutí zdolali českú dvojicu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková 6:4, 2:6 a 10:5.

    V súboji o miestenku v semifinále si zahrajú s taiwansko-lotyšským duom Su-Wei Hsieh a Jelena Ostapenková.

    Tenis

    dnes 17:11
