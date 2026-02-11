Po dráme zničili český pár. Mihalíková s Nichollsovou sú v ďalšom štvrťfinále

WTA 1000 Dauha
Štvorhry - osemfinále:
Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V. Brit.) - Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková 6:4, 2:6, 10:5
Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou si zahrajú vo štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v katarskej Dauhe.
V osemfinálovom stretnutí zdolali českú dvojicu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková 6:4, 2:6 a 10:5.
V súboji o miestenku v semifinále si zahrajú s taiwansko-lotyšským duom Su-Wei Hsieh a Jelena Ostapenková.