Pohánková skvelo začala novú sezónu. Zvládla aj dvojhodinový boj s Češkou

ITF WTT W75 v Leszne
Dvojhra - 2. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Vendula Valdmannová (ČR) 7:6 (2), 3:6, 6:1
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila na podujatí ITF WTT W75 v poľskom Leszne (60 000 USD, tvrdý povrch v hale) už do štvrťfinále.
Napriek juniorskému veku štartuje už iba na ženských turnajoch a zatiaľ sa jej darí veľmi dobre.
Po triumfe nad Slovinkou Dalilou Jakupovičovou (6:4, 6:2) uspela aj v druhom zápase na turnaji.
Sedemnásťročná zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka uspela nad Češkou Vendulou Valdmannovou po trojsetovom boji 7:6 (2), 3:6 a 6:1. Duel trval presne dve hodiny.