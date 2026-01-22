    Pohánková skvelo začala novú sezónu. Zvládla aj dvojhodinový boj s Češkou

    Slovenská tenistka Mia Pohánková.
    Slovenská tenistka Mia Pohánková. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|22. jan 2026 o 19:06
    Napriek juniorskému veku štartuje už iba na ženských turnajoch.

    ITF WTT W75 v Leszne

    Dvojhra - 2. kolo:

    Mia Pohánková (SR) - Vendula Valdmannová (ČR) 7:6 (2), 3:6, 6:1

    Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila na podujatí ITF WTT W75 v poľskom Leszne (60 000 USD, tvrdý povrch v hale) už do štvrťfinále.

    Napriek juniorskému veku štartuje už iba na ženských turnajoch a zatiaľ sa jej darí veľmi dobre.

    Po triumfe nad Slovinkou Dalilou Jakupovičovou (6:4, 6:2) uspela aj v druhom zápase na turnaji.

    Sedemnásťročná zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka uspela nad Češkou Vendulou Valdmannovou po trojsetovom boji 7:6 (2), 3:6 a 6:1. Duel trval presne dve hodiny.

    
    
    
    
