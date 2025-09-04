    Pohánková nezvládla štvrťfinále. Prvý zápas s nasadenou hráčkou sa skončil pre ňu zle

    Slovenská tenistka Mia Pohánková.
    Slovenská tenistka Mia Pohánková. (Autor: REUTERS)
    Mladá Slovenka tak nenadviazala na účinkovanie vo Wimbledone.

    US Open 2025

    Dvojhra junioriek - štvrťfinále:

    Mika Stojsavljevičová (V. Brit.-9) - Mia Pohánková (SR-4) 6:4, 6:2

    NEW YORK. Slovenská tenistka Mia Pohánková prehrala vo štvrťfinále juniorskej časti US Open 2025.

    Pred bránami semifinále nestačila na britskú tenistku Miku Stojsavljevičovú, keď prehrala v dvoch setoch 4:6 a 2:6.

    Pohánková vstúpila do štvrťfinále s dobrou formou, pri troch doterajších víťazstvách na turnaji nestratila ani jeden set.

    Prvé dejstvo rozhodol siedmy gem, v ktorom Pohánková stratila podanie a napokon ho prehrala 4:6.

    Druhý set začala 16-ročná Slovenka dobre, ale od stavu 2:2 prišla šnúra štyroch gemov v sérii jej súperky a po výsledku 6:2 tak Britka postúpila medzi najlepšie kvarteto.

    Mladá Slovenka tak nenadviazala na účinkovanie vo Wimbledone, kde získala svoj prvý juniorský titul.

