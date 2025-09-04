Pohánková nezvládla štvrťfinále. Prvý zápas s nasadenou hráčkou sa skončil pre ňu zle

US Open 2025
Dvojhra junioriek - štvrťfinále:
Mika Stojsavljevičová (V. Brit.-9) - Mia Pohánková (SR-4) 6:4, 6:2
NEW YORK. Slovenská tenistka Mia Pohánková prehrala vo štvrťfinále juniorskej časti US Open 2025.
Pred bránami semifinále nestačila na britskú tenistku Miku Stojsavljevičovú, keď prehrala v dvoch setoch 4:6 a 2:6.
Pohánková vstúpila do štvrťfinále s dobrou formou, pri troch doterajších víťazstvách na turnaji nestratila ani jeden set.
Prvé dejstvo rozhodol siedmy gem, v ktorom Pohánková stratila podanie a napokon ho prehrala 4:6.
Druhý set začala 16-ročná Slovenka dobre, ale od stavu 2:2 prišla šnúra štyroch gemov v sérii jej súperky a po výsledku 6:2 tak Britka postúpila medzi najlepšie kvarteto.
Mladá Slovenka tak nenadviazala na účinkovanie vo Wimbledone, kde získala svoj prvý juniorský titul.