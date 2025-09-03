Pohánková kráča grandslamom poľahky. Na turnaji ešte nestratila ani set

US Open 2025
Dvojhra junioriek - 3. kolo:
Mia Pohánková (SR-4) - Jü-šan Šao (Čín.) 6:3, 6:4
NEW YORK. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do štvrťfinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji US Open.
Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila v 3. kole nad Číňankou Jü-šan Šao 6:3 a 6:4.
Slovenská tenistka nestratila na poslednom grandslame zatiaľ ani set. Vo štvrťfinále sa stretne prvýkrát s nasadenou hráčkou, čeliť bude buď deviatke Mike Stojsavljevičovej ale šestke Jane Kovačkovej.