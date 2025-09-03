    Pohánková kráča grandslamom poľahky. Na turnaji ešte nestratila ani set

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: TASR/AP)
    3. sep 2025 o 20:22
    V 3. kole si poradia s čínskou tenistkou.

    US Open 2025

    Dvojhra junioriek - 3. kolo:

    Mia Pohánková (SR-4) - Jü-šan Šao (Čín.) 6:3, 6:4

    NEW YORK. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do štvrťfinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji US Open.

    Víťazka Wimbledonu a nasadená štvorka zvíťazila v 3. kole nad Číňankou Jü-šan Šao 6:3 a 6:4.

    Slovenská tenistka nestratila na poslednom grandslame zatiaľ ani set. Vo štvrťfinále sa stretne prvýkrát s nasadenou hráčkou, čeliť bude buď deviatke Mike Stojsavljevičovej ale šestke Jane Kovačkovej.

    dnes 20:22
