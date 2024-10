Pohánková predviedla proti Jamrichovej parádny obrat, v Bratislave oslavuje svoj prvý titul

Pre Pohánkovú to bol iba tretí turnaj na ženskom okruhu ITF.

Z bratislavského NTC si odnáša prémiu 9142 USD pred zdanením a 75 bodov do svetového rebríčka WTA.

Jamrichová kvalitne podávala, z forhendu dokázala súperku zatlačiť do defenzívy a vo výmenách robila menej nevynútených chýb.

"V prvom rade sa chcem poďakovať môjmu tímu, rodičom a STZ. Bol to môj tretí ženský turnaj a ešte si asi naplno neuvedomujem, že sa mi ho podarilo vyhrať. Som za to veľmi rada.

Na ceste do duelu o titul vyradila hneď dve nasadené hráčky a stratila pritom jediný set.

Jamrichovej v aktuálnom rebríčku WTA patrí 468. priečka, no účasťou v bratislavskom finále sa posunie už do štvrtej svetovej stovky.

"Dnes je to z mojej strany smutnejšie, ale celý týždeň sa snažím brať pozitívne. Ešte pár hodín pred prvý zápasom som nevedela, či vôbec nastúpim.

Bolo by preto od mňa povýšenecké a pyšné, aby som si priala aj titul.

Zároveň by som veľmi chcela blahoželať Mii, ktorá si to podľa mňa zaslúžila zo všetkých naviac. Som si vedomá, že fanúšikov to veľmi potešilo," uviedla v pozápasovom rozhovore priamo na kurte Jamrichová, ktorá niektoré reakcie publika považovala za neúctivé.