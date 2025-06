Mertensová oslavuje jubilejný desiaty titul. Bol to neuveriteľný týždeň, hovorí

„Bol to neuveriteľný týždeň,“ povedala Mertensová, ktorá v sobotňajšom semifinále musela čeliť až jedenástim mečbalom a napokon zdolala dvojnásobnú šampiónku Ekaterinu Alexandrovovú.

Pre Mertensovú to bol jubilejný desiaty singlový titul na okruhu WTA a zároveň prvý na tráve. V roku 2021 už však triumfovala vo Wimbledone vo štvorhre. Zároveň predĺžila svoju bilanciu proti Ruseovej na 4:0.

„Včera som mala proti sebe 11 mečbalov a napriek tomu som to zvládla. Všetko je možné. Som veľmi hrdá, že som využila šancu – včera aj dnes.“

„Najskôr by som chcela zablahoželať Elise. Zatiaľ ma vždy porazila, takže čo k tomu dodať,“ povedala Ruseová, ktorá v zápase urobila sedem dvojchýb.

„Som veľmi smutná a nahnevaná, ale nabudúce to skúsim znova... Som na seba veľmi hrdá. Nečakala som, že sa dostanem až do finále. Je to krásny turnaj.“