Fantastický úspech slovenského tínedžera. V Monte Carle získal na prestížnom turnaji striebro

    Max Lörinčík.
    Max Lörinčík. (Autor: Facebook/STZ/Ján Lörinčík)
    TASR|25. okt 2025 o 22:23
    Pred ním sa to zo Slovákov podarilo iba Filipovi Horanskému.

    MONTE CARLO. Slovenský tenista Max Lörinčík z TK Petržalka získal striebornú medailu na prestížnom podujatí Tennis Europe Junior Masters v kategórii do 14 rokov. Turnaj, ktorý sa konal od 22. do 26. októbra v Monte Carle, združuje osem najlepších hráčov sezóny z celej Európy.

    Zverenec otca Jána Lörinčíka po troch víťazstvách v skupine nad Rakúšanom Freitagom, Nemcom Calinom a Francúzom Dakessianom postúpil do finále podujatia, v ktorom nestačil na nasadenú jednotku Rafaela Pagonisa z Grécka a podľahol mu vo vyrovnanom zápase 6:4, 4:6, 3:6 za 123 minút.

    Max Lörinčík sa stal len druhým Slovákom v histórii, ktorý sa prebojoval do finále tohto prestížneho podujatia. Pred ním sa to podarilo iba Filipovi Horanskému, ktorý rovnako získal striebro.

    „Max odohral výborný turnaj a vo finále ukázal veľké srdce aj odhodlanie. Strieborná medaila z Masters je fantastickým výsledkom nielen pre Maxa, ale aj pre celý náš klub TKP a slovenský tenis,“ uviedol prostredníctvom tlačovej správy Ján Lörinčík.

