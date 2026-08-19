Bývalý wimbledonský finalista a doping. Austrálsky tenista mal pozitívny test na kokaín

Tenista Nick Kyrgios dostal dištanc pre údajné užívanie kokaínu. V stredu to oznámila Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA), ktorá Austrálčana dočasne suspendovala v súlade s Tenisovým antidopingovým programom.
Kyrgios odovzdal vzorku počas turnaja ATP 250 na Malorke v Španielsku 22. júna 2026. Laboratórium akreditované Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) 17. júla 2026 potvrdilo prítomnosť benzoylecgonínu, metabolitu kokaínu.
Kokaín je na zozname zakázaných látok WADA vedený ako stimulant a látka podliehajúca zneužívaniu.
V rámci Tenisového antidopingového programu je počas súťaží zakázaný.
Ak je látka zo skupiny látok podliehajúcich zneužívaniu užitá mimo súťaže, uplatňujú sa miernejšie sankcie. Vzhľadom na charakter tejto látky je dočasný dištanc povinný a platí od 4. augusta 2026.
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Hoci 31-ročný Austrálčan má právo odvolať sa proti dočasnému dištancu, doteraz tak neurobil.
Rovnako ako v prípade všetkých konaní podľa Tenisového antidopingového programu má Kyrgios k dispozícii podporu ITIA.
Počas trvania dištancu bývalý 13. hráč svetového rebríčka nesmie nastupovať na podujatiach organizovaných alebo schválených organizáciami World Tennis, WTA, ATP, grandslamovými turnajmi ani národnými tenisovými zväzmi.
Kyrgios podľa BBC na sociálnej sieti uviedol, že urobil „obrovskú chybu“ a preberá za ňu „plnú zodpovednosť“.