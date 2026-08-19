VIDEO: Sabalenková hladko do osemfinále v Cincinnati. Svetová jednotka čaká na súperku z Česka

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do osemfinále na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.
Svetová i nasadená jednotka zdolala v noci na stredu v 3. kole Wang Sin-jü z Číny 6:1, 6:3.
V ďalšom stretnutí ju čaká Češka Sára Bejleková, ktorá vyradila šestnástu nasadenú Rusku Jekaterinu Alexandrovovú 4:6, 6:1, 6:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Aryna Sabalenková - Wang Sin-jü
Domáca Američanka Madison Keysová zdolala v pozícii nasadenej dvadsiatky Češku Kateřinu Siniakovú v dvoch setoch hladko 6:1, 6:3.
Turnajová štvorka Coco Gauffová z USA vyradila krajanku Ann Liovú 6:1, 7:6 (3).
Piata nasadená Ruska Mirra Andrejevová sa v 3. kole tešila po víťazstve nad Indonézankou Janice Tjenovou 6:1, 7:6 (5).
Ukrajinka Marta Kosťuková si poradila s Američankou Sloane Stephensovou v dvoch setoch 7:5, 7:5. Do ďalšej fázy sa bez boja dostala Číňanka Wang Si-jü.
Jej súperka Jelina Svitolinová z Ukrajiny, nasadená ako ôsma, na zápas nenastúpila pre zranenie pravého členka.
WTA Cincinnati 2026
Ženy - dvojhra - 3. kolo:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Wang Sin-jü (Čína) 6:1, 6:3
Sára Bejleková (ČR) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) 4:6, 6:1, 6:2
Marie Bouzková (ČR-22) - Iva Jovicová (USA-13) 7:6 (0), 7:6 (5)
Madison Keysová (USA-20) - Kateřina Siniaková (ČR-33) 6:1, 6:3
Wang Si-jü (Čína) - Elina Svitolinová (Ukr.-8) bez boja
Mirra Andrejevová (Rus.-5) - Janice Tjenová (Indon.-32) 6:1, 7:6 (5)
Coco Gauffová (USA-4) - Ann Liová (USA-28) 6:1, 7:6 (3)
Marta Kosťuková (Ukr.-10) - Sloane Stephensová (USA) 7:5, 7:5