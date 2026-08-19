    VIDEO: Sabalenková hladko do osemfinále v Cincinnati. Svetová jednotka čaká na súperku z Česka

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. aug 2026 o 07:28
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    V osemfinále Cincinnati WTA 1000 ju čaká Češka Sára Bejleková.

    Bieloruská tenistka  Aryna Sabalenková  postúpila do osemfinále na turnaji WTA 1000 v Cincinnati.

    Svetová i nasadená jednotka zdolala v noci na stredu v 3. kole Wang Sin-jü z Číny 6:1, 6:3.

    V ďalšom stretnutí ju čaká Češka Sára Bejleková, ktorá vyradila šestnástu nasadenú Rusku Jekaterinu Alexandrovovú 4:6, 6:1, 6:2.

    VIDEO: Zostrih zápasu  Aryna Sabalenková - Wang Sin-jü

    Domáca Američanka Madison Keysová zdolala v pozícii nasadenej dvadsiatky Češku Kateřinu Siniakovú v dvoch setoch hladko 6:1, 6:3.

    Turnajová štvorka Coco Gauffová z USA vyradila krajanku Ann Liovú 6:1, 7:6 (3).

    Piata nasadená Ruska Mirra Andrejevová sa v 3. kole tešila po víťazstve nad Indonézankou Janice Tjenovou 6:1, 7:6 (5).

    Ukrajinka Marta Kosťuková si poradila s Američankou Sloane Stephensovou v dvoch setoch 7:5, 7:5. Do ďalšej fázy sa bez boja dostala Číňanka Wang Si-jü.

    Jej súperka Jelina Svitolinová z Ukrajiny, nasadená ako ôsma, na zápas nenastúpila pre zranenie pravého členka.

    WTA Cincinnati 2026

    Ženy - dvojhra - 3. kolo:

     Aryna Sabalenková  (Biel.-1) - Wang Sin-jü (Čína) 6:1, 6:3

    Sára Bejleková (ČR) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-16) 4:6, 6:1, 6:2

    Marie Bouzková (ČR-22) - Iva Jovicová (USA-13) 7:6 (0), 7:6 (5)

    Madison Keysová (USA-20) - Kateřina Siniaková (ČR-33) 6:1, 6:3

    Wang Si-jü (Čína) - Elina Svitolinová (Ukr.-8) bez boja

    Mirra Andrejevová (Rus.-5) - Janice Tjenová (Indon.-32) 6:1, 7:6 (5)

    Coco Gauffová (USA-4) - Ann Liová (USA-28) 6:1, 7:6 (3)

    Marta Kosťuková (Ukr.-10) - Sloane Stephensová (USA) 7:5, 7:5

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