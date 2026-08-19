Medvedev vypadol v Cincinnati už v treťom kole. Nasadená štvorka nestačila na amerického outsidera

Ruský tenista Daniil Medvedev nepotvrdil pozíciu nasadenej štvorky a na turnaji ATP1000 v Cincinnati vypadol už v 3. kole.
Nad jeho sily bol nasadený hráč číslo 27 Brandon Nakashima, Američan zvíťazil 6:7 (3), 7:6 (4), 6:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Daniil Medvedev - Brandon Nakashima
V 3. kole skončil aj ďalší Rus Andrej Rubľov. Trinásty nasadený hráč podľahol Portugalčanovi Nunovi Borgesovi v dvoch setoch 3:6, 4:6.
Nezaváhal druhý nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý prešiel cez Argentínčana Juana Manuela Cerundola 7:5, 6:1.
Domáci Taylor Fritz ako turnajová šestka zdolal Daniela Meridu zo Španielska 6:3, 6:4.
Do osemfinále postúpil Austrálčan Christopher O'Connell, keď jeho súper Joao Fonseca z Brazílie na zápas nenastúpil.
Ďalej ide aj desiaty nasadený Talian Lorenzo Musetti po jasnom víťazstve nad Američanom Michaelom Zhengom 6:1, 6:3.
ATP Cincinnati 2026
Muži - dvojhra - 3. kolo:
Brandon Nakashima (USA-27) - Daniil Medvedev (Rus.-4) 6:7 (3), 7:6 (4), 6:1
Jaime Faria (Portug.) Adam Walton (Austr.) 4:6, 6:4, 7:6 (3)
Felix Auger-Aliassime (Kan.-2) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 7:5, 6:1
Frances Tiafoe (USA-17) - Learner Tien (USA-16) 6:4, 4:6, 6:4
Christopher O'Connell (Austr.) - Joao Fonseca (Braz.-23) bez boja
Nuno Borges (Portug.) - Andrej Rubľov (Rus.-13) 6:3, 6:4
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - Michael Zheng (USA) 6:1, 6:3
Taylor Fritz (USA-6) - Daniel Merida (Šp.) 6:3, 6:4