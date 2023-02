Tóth zhodnotil výkon Slovenska. Prehra 0:4 je krutá, tvrdí

Davisov pohár 2023 - kvalifikácia

Podľa slovenského kapitána Tibora Tótha zvíťazili Holanďania zaslúžene. "Škoda, že Lukáš Klein s Alexom Molčanom v sobotu nevyhrali tajbrejky úvodných setov. Mohlo to byť úplne iné, teraz je to však už iba v rovine teórie.

Vedeli sme, že Holanďania sú výborní deblisti a na dvorci to potvrdili. Jednoznačne ovládli zápas, hrali veľmi dobre a nedali nám žiadnu šancu. Rozhodol som sa vo štvorhre pre Alexa, lebo už mal za sebou zápas a s Lukim Kleinom v minulosti hrával debla.

Jojo to mal veľmi ťažké. Middelkoop bol v eufórii, hral na dva-tri údery. Jojo bol stuhnutý, v sobotu celý deň presedel," uviedol Tóth pre JOJ Šport.

V rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu pochválil výkon Kleina vo dvojhre proti holandskej jednotke Tallonovi Griekspoorovi. "Luki sa svojej úlohy zhostil veľmi dobre.

Bolo to o dvoch-troch loptičkách. Ak by získal prvý bod, mohli sme teraz ísť vysmiati na večeru, takto sme smutní. Prehra 0:4 je krutá, ale aj taký niekedy býva šport. Ťažko povedať, ako by sa to celé vyvíjalo, keby mohli hrať Norbi Gombos a Igor Zelenay.

V najsilnejšom zložení sme v uplynulých rokoch hrali len proti Čile. Dúfam, že budeme mať šťastie na žreb, v septembri zvíťazime a v roku 2024 si opäť zahráme kvalifikáciu o finálový turnaj."