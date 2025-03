Revolučný krok v športovom svete. Tenistky budú mať nárok na materskú dovolenku

Stala sa tak vôbec prvým medzinárodným športovým orgánom, ktorý takúto dlhú materskú dovolenku zaviedol. Revolučný krok to je o to viac, že ide o individuálny šport.

Mnoho športovkýň tak kalkuluje nielen so skutočnosťou, že po pauze sa ťažko vracia späť do rozbehnutého kolotoča, ale aj s finančným hľadiskom. Preto často radšej založenie rodiny nechávajú až po kariére.

"Je to absolútne neskutočné dať hráčkam možnosť výberu, že nemusia čakať na koniec kariéry. Špeciálne pre hráčky, ktoré sú nižšie postavené a nemôžu si dovoliť vziať rok a pol voľna. Teraz budú platené a uľahčí to rozhodovanie mnohým z nich. Dúfam, že tento krok ženského tenisu vydláždi cestu aj pre ostatných," povedala v rozhovore pre Tennis Channel Belinda Bemčičová, ktorá sa na konci minulého roka vrátila po materskej dovolenke späť na okruh.

"Je to dôležité pre všetky hráčky bez ohľadu na rebríček. Naopak, myslíme si, že pre tenistky, ktoré nezarábajú na úplne najvyšších turnajoch, to bude o to dôležitejšie," vyhlásila výkonná riaditeľka WTA Portia Archerová.

"Verila som, že ten deň príde. Vyžadovalo to veľa práce, aj keď som si na začiatku myslela, že to nebude trvať tak dlho. Začínala som byť celkom netrpezlivá, ale konečné predstavenie projektu je odmena. Rovnako ako je neuveriteľne motivujúca odozva hráčok, ktoré sú nadšené," vravela dvojnásobná grandslamová víťazka, matka 9-ročného syna Lea, Azarenková.

"Verím, že tento program otvorí globálnu diskusiu o dôležitosti plánovania rodiny, materskej a rodičovskej dovolenky," doplnila.

Maminky na okruhu WTA

Podľa WTA momentálne hrá na okruhu 25 matiek, medzi nimi aj spomínané Azarenková a Benčičová, ktorá oslávila svoj nedávny triumf na turnaji v Abú Zabí aj 9-mesačnou dcérkou Bellou, ale aj aktuálne sa vracajúca Češka Petra Kvitová.

Jednou z priekopníčok návratu po materskej bola pred 15 rokmi Belgičanka Kim Clijstersová.

"Mala som šťastie, že som si zarobila dosť peňazí na to, aby som si povedala, že si môžem dovoliť zobrať voľno. Veľa hráčok si ale taký luxus nemôže dovoliť. Vďaka tejto finančnej podpore sa hráčky nemusia ponáhľať s návratom a spôsobí to veľký rozdiel. To, že na to dosiahne toľko hráčok, je skvelé," komentovala nový program WTA súčasná ambasádorka partnerského PIF Clijstersová.

Stále je jedinou hráčkou, ktorá po narodení dieťaťa vyhrala grandslamový titul. "Nechcem byť posledná, ktorej sa to podarilo," doplnila.