Nečaká zázraky, no expert aj súperka ju chválili. Kvitová sa po pôrode vrátila k tenisu

Vtedy si nevedela predstaviť, že by opäť cestovala po turnajoch, trénovala a zároveň sa starala o prvého potomka. Šport ju však nikdy neprestal baviť a aj preto sa po 512 dňoch na súťažné kurty vrátila.

V 33 rokoch sa rozhodla založiť si rodinu so svojim manželom a trénerom Jiřím Vaněkom a v júli minulého roka porodila syna Petra.

Petra Kvitová pri svojom comebacku nesklamala. Na kurte bojovala takmer dve a pol hodiny a najmä v úvode zápasu absolútne nepripomínala hráčku, ktorá sa do súťažného kolotoča vrátila po dlhej pauze.

Kvitová sa mohla inšpirovať Elinou Svitolinovou, Naomi Osakovou či Belindou Benčičovou. Švajčiarka so slovenskými koreňmi dokonca vo februári vyhrala turnaj v Abú Zabí, len desať mesiacov po pôrode.

Pamätný je najmä jej prvý triumf na US Open, keď sa po vyhranom finále nad domácou hviezdou Serenou Williamsovou pózovala na kurte nielen s trofejou, ale aj 18-mesačnou dcérou Jadou.

Napokon o deväť rokov mladšej Britke Jodie Burrageovej podľahla 6:3, 4:6, 4:6, no ako píše Isport.cz, tento zápas dáva dôvod k opatrnému optimizmu.

"Keď videla, ako ona v neskoršom športovom veku vyhrala prvý grandslam, tak mala slzy v očiach a povedala, že by to ešte chcela skúsiť. Nečakáme od toho žiadne zázraky, chceme sa tenisom baviť," povedal.

"S Belindou sme v kontakte a je skvelé, že sa jej darí. Jej dcéra je asi o dva a pol mesiaca staršia ako náš Petr, takže je to zábavné. Ukázala nám, že návrat po pôrode je možný," povedala Češka pre web WTA.

Mala veľa šancí

V rozhovore pre Canal+ Sport priznal, že počas tréningov vidí záblesky skvelej hry niekdajšej svetovej dvojky, no v jej prípade bude kľúčové či si ju dokáže udržať počas celých zápasov.

V prvom kole turnaja v americkom Austine mala raketový úvod a veľmi rýchlo viedla 4:0. "Zo začiatku to vôbec nevyzeralo, že by mala 17-mesačnú pauzu. Je to skvelá šampiónka," chválila ju Burrageová.

Dramatický súboj napokon rozhodla až koncovka tretieho setu, v ktorom mala Kvitová za stavu 4:3 k dispozícii štyri brejkbaly. Tie však zostali nevyužité a kľúčová bola až strata jej podania v deviatom geme.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Petra Kvitová - Jordie Burrageová