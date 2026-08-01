Nové podrobnosti k trestu Vondroušovej. Tribunál mal pre ňu pochopenie, ale nemal výber

Medzinárodná agentúra pre bezúhonnosť tenisu (ITIA) zverejnila podrobnú správu k dopingovému prípadu Markéty Vondroušovej, ktorú v júni potrestala štvorročným zákazom činnosti za odmietnutie kontroly vlani v decembri.
V rozsiahlom texte uviedla, že nezávislý tribunál mal pre hráčku všetko pochopenie a udalosť označil za veľmi nešťastnú záležitosť. Ohľadom výšky trestu však nemal na vybranú.
Komisárka prišla mimo hodinového intervalu
Vondroušová neodovzdala vzorku pri mimosúťažnej kontrole 3. decembra.
Obhajovala sa tým, že komisárka nemeckej antidopingovej agentúry prišla mimo hodinového intervalu, ktorý športovci denne uvádzajú v systéme, v ktorom informujú, kedy a kde budú na zastihnutie.
Tenistka sa potýkala s akútnou stresovou reakciou
Wimbledonská víťazka z roku 2023 preto komisárku do svojho bytu v Prahe nevpustila. Pri obhajobe argumentovala, že sa komisárka nelegitimovala a neukázala poverenie.
Tá podľa svojho tvrdenia všetky náležitosti splnila. Bývalá svetová šestka sa tiež obhajovala tým, že sa potýkala s akútnou stresovou reakciou, kvôli ktorej nekonala racionálne.
Súd prvého stupňa to zohľadnil, ale dospel k záveru, že tento stav nebol ospravedlnením pre odmietnutie dopingového testu.
Vyjadrila sa o komisárke vulgárne
V terajšej správe ITIA opisuje rozhovor Vondroušovej s komisárkou cez interkom. Podľa komisárky išlo o dve konverzácie, tenistka hovorila o jednej.
Vondroušová volala svojmu agentovi, ktorý rovnako ako ona netušil, že dopingové kontroly sa môžu odohrávať aj mimo stanoveného času.
Písala tiež svojmu priateľovi cez whatsapp, kde sa o komisárke vyjadrila vulgárne.
S komisárkou, ktorá na ňu dlho zvonila, sa následne stretla pred domom, keď išla venčiť psa.
Vondroušová sa má v pláne odvolať
ITIA spochybnila tvrdenia Vondroušovej, že mala pocit, že je jej bezpečnosť ohrozená.
Odmietla porovnanie s útokom na Petru Kvitovú, ktorú v jej byte v Prostějove porezal v roku 2016 muž pri ozbrojenom prepadnutí.
Podľa agentúry je miesto v Prahe, kde Vondroušová žije, celkom bezpečné. Venčenie psa tiež nezodpovedalo tomu, že by sa hráčka bála.
A v komunikácii s agentom a priateľom Vondroušová žiadne obavy o svoju bezpečnosť nevyjadrila.
Dvadsaťsedemročná Vondroušová má v pláne odvolať sa na arbitrážny športový súd CAS, čo by podľa BBC mala urobiť do 11. augusta, keď vyprší lehota.
Keby neuspela, dištanc jej vyprší 21. júna 2030.