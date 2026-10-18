Súboj Španielov v Šanghaji rozhodol až tretí set. Neviem, čo cítim, priznal víťaz

ATP Šanghaj 2026
výsledok - finále:
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-25) – Rafael Jodar (Šp.-12) 1:6, 7:6 (5), 6:4
Turnaj série Masters 1000 v Šanghaji vyhral španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina. Vo finále zdolal svojho krajana Rafaela Jódara 1:6, 7:6, 6:4 a dosiahol najväčší úspech doterajšej kariéry.
Dvadsaťsedemročný Davidovich v prvom sete na súpera nestačil. V druhom však vyrovnal hru a napokon zdolal o sedem rokov mladšieho Jódara v tajbrejku 7:5.
V treťom sete dvakrát prelomil podanie svetovej trinástky a vybojoval si tretí titul v kariére.
Všetky svoje úspechy dosiahol v tomto roku. V júni triumfoval na Malorke a v septembri pridal víťazstvo v Čcheng-tu.
Vo finále turnaja série Masters si Davidovich zahral druhýkrát. Pred štyrmi rokmi neuspel v Monte Carle.
Vďaka víťazstvu si Davidovich zároveň zlepší svoje osobné maximum vo svetovom rebríčku.
V novom vydaní rebríčka ATP by sa mal posunúť na 13. miesto. Doteraz bol jeho najlepším umiestnením 14. priečka, ktorú dosiahol vlani v novembri.
„Neviem, čo povedať. Neviem, čo cítim. Asi len obrovskú úľavu,“ povedal Davidovich Fokina podľa agentúry AFP.