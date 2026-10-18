    Súboj Španielov v Šanghaji rozhodol až tretí set. Neviem, čo cítim, priznal víťaz

    Alejandro Davidovich Fokina.
    Alejandro Davidovich Fokina. (Autor: TASR/AP)
    ČTK, TASR|18. okt 2026 o 13:48
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    Dosiahol najväčší úspech doterajšej kariéry.

    ATP Šanghaj 2026

    výsledok - finále:

    Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-25) – Rafael Jodar (Šp.-12) 1:6, 7:6 (5), 6:4

    Turnaj série Masters 1000 v Šanghaji vyhral španielsky tenista Alejandro Davidovich Fokina. Vo finále zdolal svojho krajana Rafaela Jódara 1:6, 7:6, 6:4 a dosiahol najväčší úspech doterajšej kariéry.

    Dvadsaťsedemročný Davidovich v prvom sete na súpera nestačil. V druhom však vyrovnal hru a napokon zdolal o sedem rokov mladšieho Jódara v tajbrejku 7:5.

    V treťom sete dvakrát prelomil podanie svetovej trinástky a vybojoval si tretí titul v kariére.

    Všetky svoje úspechy dosiahol v tomto roku. V júni triumfoval na Malorke a v septembri pridal víťazstvo v Čcheng-tu.

    Vo finále turnaja série Masters si Davidovich zahral druhýkrát. Pred štyrmi rokmi neuspel v Monte Carle.

    Vďaka víťazstvu si Davidovich zároveň zlepší svoje osobné maximum vo svetovom rebríčku.

    V novom vydaní rebríčka ATP by sa mal posunúť na 13. miesto. Doteraz bol jeho najlepším umiestnením 14. priečka, ktorú dosiahol vlani v novembri.

    „Neviem, čo povedať. Neviem, čo cítim. Asi len obrovskú úľavu,“ povedal Davidovich Fokina podľa agentúry AFP.

    Tenis

    Tenis

    Alejandro Davidovich Fokina.
    Alejandro Davidovich Fokina.
    Súboj Španielov v Šanghaji rozhodol až tretí set. Neviem, čo cítim, priznal víťaz
    dnes 13:48
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