Po polročnej pauze šokuje tenisový svet. O titul zabojuje najnižšie postavená hráčka v histórii

Britská tenistka Sonay Kartalová postúpila vo Wu-chane prvýkrát v kariére do finále turnaja kategórie WTA 1000.
V semifinále zdolala Lotyšku Jelenu Ostapenkovú dvakrát 7:6. Prvý tajbrejk vyhrala pomerom 11:9, druhý 7:5.
Kartalová, ktorá sa na turnajový okruh vracia po polročnej zdravotnej prestávke spôsobenej zranením chrbta, figuruje vo svetovom rebríčku až na 170. mieste.
O titul na podujatí elitnej kategórie WTA si zahrá ako najnižšie postavená tenistka v histórii.
Jej súperkou bude víťazka poľského semifinálového súboja medzi bývalou svetovou jednotkou a šesťnásobnou grandslamovou šampiónkou Igou Świątekovou a finalistkou tohtoročného Roland Garros Majou Chwalińskou.
WTA Wu-chan 2026
výsledky - semifinále:
Sonay Kartalová (V. Brit.) – Jelena Ostapenková (Lot.) 7:6 (9), 7:6 (5)