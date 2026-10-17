    Po polročnej pauze šokuje tenisový svet. O titul zabojuje najnižšie postavená hráčka v histórii

    Sonay Kartalová.
    Sonay Kartalová. (Autor: TASR/Chinatopix Via AP)
    ČTK|17. okt 2026 o 13:51
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    V súboji o titul sa stretne so Swiatekovou alebo Chwaliňskou.

    Britská tenistka Sonay Kartalová postúpila vo Wu-chane prvýkrát v kariére do finále turnaja kategórie WTA 1000.

    V semifinále zdolala Lotyšku Jelenu Ostapenkovú dvakrát 7:6. Prvý tajbrejk vyhrala pomerom 11:9, druhý 7:5.

    Kartalová, ktorá sa na turnajový okruh vracia po polročnej zdravotnej prestávke spôsobenej zranením chrbta, figuruje vo svetovom rebríčku až na 170. mieste.

    O titul na podujatí elitnej kategórie WTA si zahrá ako najnižšie postavená tenistka v histórii.

    Jej súperkou bude víťazka poľského semifinálového súboja medzi bývalou svetovou jednotkou a šesťnásobnou grandslamovou šampiónkou Igou Świątekovou a finalistkou tohtoročného Roland Garros Majou Chwalińskou.

    WTA Wu-chan 2026

    výsledky - semifinále:

    Sonay Kartalová (V. Brit.) – Jelena Ostapenková (Lot.) 7:6 (9), 7:6 (5)

    Tenis

    Tenis

    Sonay Kartalová.
    Sonay Kartalová.
    Po polročnej pauze šokuje tenisový svet. O titul zabojuje najnižšie postavená hráčka v histórii
    dnes 13:511
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