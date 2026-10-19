    Molčan si polepšil v rebríčku ATP. Lídrom zostáva naďalej Sinner

    Na snímke slovenský tenista Alex Molčan.
    Na snímke slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TASR)
    TASR|19. okt 2026 o 10:03
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    Pre 28-ročného Slováka je to najlepšie rebríčkové postavenie od polovice augusta.

    Taliansky tenista Jannik Sinner zostáva naďalej lídrom svetového rebríčka ATP. Dvadsaťpäťročný Talian však predčasne ukončil sezónu pre zranenie.

    Na druhej pozícii je Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz.

    Slovenskou jednotkou je naďalej Alex Molčan, v najnovšom vydaní si polepšil o štyri pozície a aktuálne figuruje na 80. mieste.

    Pre 28-ročného Slováka je to najlepšie rebríčkové postavenie od polovice augusta, kedy bol na 75. priečke.

    O 29 miest si polepšil Andrej Martin, ktorý je momentálne na 358. pozícii.

    Rebríček ATP

    /k 19. októbru/:

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 950 b

    2.

    (2.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    10 070 b

    3.

    (3.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    5610 b

    4.

    (4.)

    Ben Shelton

    USA

    4720 b

    5.

    (6.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3660 b

    6.

    (7.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3640 b

    7.

    (5.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3590 b

    8.

    (9.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3430 b

    9.

    (10.)

    Frances Tiafoe

    USA

    3380 b

    10.

    (11.)

    Arthur Fils

    Francúzsko

    3325 b

    80.

    (84.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    734 b

    358.

    (387.)

    Andrej Martin

    Slovensko

    141 b

    362.

    (355.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    138 b

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