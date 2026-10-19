Molčan si polepšil v rebríčku ATP. Lídrom zostáva naďalej Sinner

Taliansky tenista Jannik Sinner zostáva naďalej lídrom svetového rebríčka ATP. Dvadsaťpäťročný Talian však predčasne ukončil sezónu pre zranenie.
Na druhej pozícii je Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz.
Slovenskou jednotkou je naďalej Alex Molčan, v najnovšom vydaní si polepšil o štyri pozície a aktuálne figuruje na 80. mieste.
Pre 28-ročného Slováka je to najlepšie rebríčkové postavenie od polovice augusta, kedy bol na 75. priečke.
O 29 miest si polepšil Andrej Martin, ktorý je momentálne na 358. pozícii.
Rebríček ATP
/k 19. októbru/:
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 950 b
2.
(2.)
Alexander Zverev
Nemecko
10 070 b
3.
(3.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
5610 b
4.
(4.)
Ben Shelton
USA
4720 b
5.
(6.)
Daniil Medvedev
Rusko
3660 b
6.
(7.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3640 b
7.
(5.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3590 b
8.
(9.)
Alex de Minaur
Austrália
3430 b
9.
(10.)
Frances Tiafoe
USA
3380 b
10.
(11.)
Arthur Fils
Francúzsko
3325 b
80.
(84.)
Alex Molčan
Slovensko
734 b
358.
(387.)
Andrej Martin
Slovensko
141 b
362.
(355.)
Norbert Gombos
Slovensko
138 b