Djokovič z neho urobil lepšieho trénera. Vajda: Hrbatý bol ako buldozér

BRATISLAVA. Slovenský tenisový tréner Marián Vajda dosiahol najviac úspechov so Srbom Novakom Djokovičom, ktorého viedol s prestávkami v rokoch 2006 až 2021 a získal s ním 20 grandslamových titulov.

Dominik išiel vždy naplno a to mi dalo veľa, lebo som sa pri ňom vytrénoval aj ja ako tréner. Začínal som pri ňom, vyskúšal som si koncept prípravy a ťahali sme sa navzájom. Kučera bol premýšľavý typ, pri ňom som spoznával tenis aj z iných uhlov,“ uviedol rodák z Považskej Bystrice pre oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

"Mal som vždy šťastie na svedomitých hráčov. Každý z nich chcel veľa dosiahnuť, aj Dominik Hrbatý. Stále chcel trénovať, bol ako buldozér. To som už u nikoho iného v takej intenzívnej miere nepoznal. Ani Novak Djokovič taký nebol. On má zase iný druh kvality.

Dokonale poznal svoje telo a ja som detailne spoznával jeho hlavu a psychiku. Navyše, mal postupne okolo seba tím špecialistov a ja som sa mohol koncentrovať už len na trénerskú prácu a jeho mentálne nastavenie. Skvele to fungovalo," povedal Vajda o spolupráci s Djokovičom.

"Myslel som si, že ho jeho balkánska povaha na vrchol nepustí. Bol veľmi uvoľnený, no urobil aj zo mňa lepšieho trénera, akým som bol. Určite ma vypracoval.

S Djokovičom ukončil spoluprácu v apríli 2017, no presne po roku sa k sebe vrátili a Srb sa opäť stal najlepším hráčom sveta.

"Vždy som pristupoval zodpovedne k tréningom aj k zápasom. Možno aj vďaka tomu som to dotiahol na celkom dobrú úroveň. Hoci na lepšiu než 34. priečku vo svetovom rebríčku už len moja svedomitosť a zodpovednosť nestačila," priznal najlepší tréner sveta za rok 2018 podľa ankety ATP.

Vážim si prácu všetkých trénerov. Mal som šťastie byť so svetovou jednotkou. No každý z nás veľmi dobre vie, čo práca na vrchole obnáša. Koľko hodín tréningov, cestovania, koľko stresov, napätia," vysvetlil Vajda, ktorý sa tešil s Djokovičom z prvého grandslamového titulu na Australian Open 2008.

"Bolo to umocnené aj naším príbehom, keď sa naše cesty na rok rozišli a Nole sa potom opäť vrátil ku mne aj na vrchol. Je to krásne ocenenie. Odmena za drinu, odriekanie, odlúčenie od rodiny. Každý tréner totiž chce byť úspešný a najlepší.

Hráči dnes rýchlo zažiaria a rýchlo zhasínajú

V roku 2011 sa stal Belehradčan prvýkrát svetovou jednotkou a na čele rebríčka ATP ukončil odvtedy kalendárny rok rekordných sedemkrát.



Vajda vie, aké náročné je pre súčasných tenisov udržať sa na vrchole.

"Postup medzi najlepších si žiada nesmierne veľa driny, odovzdania sa, trpezlivosti, kým sa tam prepracuješ. A nasledujú otázky, či sa tam udržíš alebo nie. Pri súčasnej konkurencii je to ťažké.

Systém, ktorý je nastavený, je náročný. Neustále si obhajuješ body z minulej sezóny. Je to obrovský tlak. Stále myslíš na to, koľko potrebuješ bodov, aký musíš dosiahnuť výsledok. Niektorí hráči to nezvládnu. Hoci zažiaria, rýchlo zhasínajú. Niekto začne prehrávať zopár turnajov, potom sa znovu nakopne. Tenisti sú v neustálom kolotoči."