V ženskom tenise chýba rivalita. Prečo je v ňom veľa prekvapení, aj chýb?

To je zoznam hráčok, ktoré sa od roku 2020 dostali do grandslamového finále, hoci v tom čase neboli v prvej desiatke. Možno ste sa práve pri tomto zozname zamysleli, či je vôbec matematicky možné, že všetky tieto hráčky boli za také krátke obdobie vo finále.

Ak by sme hľadali medzi mužmi, kedy naposledy sa dostal do finále grandslamového turnaja hráč mimo elitnej svetovej desiatky, našli by sme ho až pri US Open 2017, kde sa do finále prebojoval ako 32. hráč sveta Kevin Anderson.

Hoci mužský tenis žije v ére trojice Djokovič, Nadal a Federer, za toto obdobie hrali proti sebe dvaja zástupcovia tejto trojice finále iba trikrát. Nemôžeme teda povedať, že by túto sériu vytvárali iba traja hráči.