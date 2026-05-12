Zverev dostal od domáceho hráča kanára. V osemfinále končí aj ďalší hráč z TOP 10

Nórsky tenista Casper Ruud postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.
V osemfinále zdolal ako nasadená dvadsaťtrojka osmičku „pavúka" domáceho Taliana Lorenza Musettiho 6:3, 6:1.
Za kratší koniec ťahal vyššie nasadený aj v dueli medzi Lucianom Darderim a Alexandrom Zverevom z Nemecka.
Domáci hráč prehral prvý set s nasadenou dvojkou 1:6, no v prostrednom dejstve vyrovnal v dramatickom tajbrejku (12:10) a napokon nasadil Nemcovi „kanára“.
ATP Rím 2026
Dvojhra mužov - osemfinále:
Luciano Darderi (Tal./18) - Alexander Zverev (Nem.-2) 1:6, 7:6 (10), 6:0
Jannik Sinner (Tal.-1) - Andrea Pellegrino (Tal.) 6:2, 6:3
Karen Chačanov (Rus.-13) - Dino Prižmič (Chor.) 6:1, 7:6 (2)
Rafael Jodar (Šp.-32) - Learner Tien (USA-19) 6:1, 6:4
Casper Ruud (Nór.-23) - Lorenzo Musetti (Tal.-8) 6:3, 6:1