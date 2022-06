Útoky na zdravotníkov ju zatiaľ neodradili. Bývalá tenistka študuje medicínu

Keď v roku 2014 prešla do finále juniorského Wimbledonu, zdalo sa, že slovenský tenis bude mať novú hviezdu. Medzi ženami to však dotiahla najvyššie do piatej svetovej stovky.

Až prišla v roku 2018 správa, že vo veku 21 rokov končí kariéru. Rozhodla sa totiž študovať medicínu. KRISTÍNU SCHMIEDLOVÚ sme požiadali o rozhovor v závere skúškového obdobia. Ochotne súhlasila, hoci je mimoriadne vyťažená štúdiom. Povedala, že už zakrátko sa chystá do zahraničia.

Bývalá tenistka často počúvala, že je talentovanejšia ako jej staršia sestra Anna Karolína. Tá je dnes slovenskou tenisovou jednotkou.