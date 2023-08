Svetová osmička mala na US Open netypický problém, sťažovala sa na zápach

Svetová osmička podľahla v 1. kole US Open Španielke so slovenským pôvodom Rebeke Masárovej dvakrát 4:6, aj keď v prvom sete viedla 4:1.

Údajne to neovplyvnilo jej výkon, lebo to zaznamenala už v nedeľu počas tréningu na rovnakom kurte. Jej maximom vo Flushing Meadows tak naďalej zostáva účasť v semifinále spred dvoch rokov.

"Veľmi na to nemyslíte, lebo vás zaujíma len víťazstvo v zápase. Cítila som to, ale to bolo všetko. Nevenovala som tomu pozornosť. Niekedy cítite jedlo, inokedy cigarety alebo marihuanu. Nemôžeme to ovplyvniť.

Je to totiž na voľnom priestranstve a pri kurtoch je park. Ľudia môžu robiť, čo chcú," vysvetlila Sakkariová zaujímavú situáciu. Vlani sa na rovnaký zápach sťažoval Austrálčan Nick Kyrgios, ktorý trpí astmou a prekážalo mu to.