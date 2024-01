Štvrťfinále nebolo ďaleko. Klein však zaváhal v kľúčovom geme

BRISBANE. Slovenský tenista Lukáš Klein nepostúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP v austrálskom Brisbane. V pozícii kvalifikanta podľahol Talianovi Matteovi Arnaldimu po trojsetovom boji 4:6, 6:3, 5:7.

Mrzieť ho mohol úvodný set, v ktorom viedol 3:0, no nedotiahol ho do úspešného konca. Od záveru prvého setu nečelil Klein v jedenástich gemov ani len brejkbalu, no ten dvanásty v rozhodujúcom dejstve nezvládol.

Za stavu 5:6 prehral pri svojom podaní úvodné tri loptičky a hoci následne odvrátil dva mečbaly, na tretí pokus Arnaldi ukončil zápas.