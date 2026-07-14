ONLINE: Alex Molčan - Valentin Royer dnes, ATP Umag LIVE (1. kolo)

Tenisti Alex Molčan a Valentin Royer dnes hrajú prvé kolo dvojhry na antukovom turnaji ATP v Umagu.
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ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Valentin Royer dnes (tenis, ATP Umag 2026, 1. kolo, utorok, LIVE)
ATP Umag 2026
14.07.2026 o 16:00
Molčan
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Royer
Prenos
Valentin Royer
Aktuálne 77. hráč svetového rebríčka nezačal sezónu ideálne, keď zaznamenal päť porážok v rade. Dve víťazstvá v rade pritom prišli až v apríli na challengeri v Monze, kde sa prebojoval do štvrťfinále. Na challengeri v Oeirase dokráčal až do finále, kde z pozície nasadenej jednotky podľahol Safiullinovi po hodinovej bitke. Rovnako ako Molčan sa aj Royer predstavil v hlavnej súťaži na Wimbledone, kde po úvodnom víťazstve proti domácemu Wendelkenovi nestačil na nasadenú dvojku turnaja a neskôršieho finalistu Zvereva v troch setoch. Hneď po grandslame sa už stihol predstavil aj na nasledujúcom challengeri, kde sa prebojoval v rumunskom Iasi až do semifinále.
Aktuálne 77. hráč svetového rebríčka nezačal sezónu ideálne, keď zaznamenal päť porážok v rade. Dve víťazstvá v rade pritom prišli až v apríli na challengeri v Monze, kde sa prebojoval do štvrťfinále. Na challengeri v Oeirase dokráčal až do finále, kde z pozície nasadenej jednotky podľahol Safiullinovi po hodinovej bitke. Rovnako ako Molčan sa aj Royer predstavil v hlavnej súťaži na Wimbledone, kde po úvodnom víťazstve proti domácemu Wendelkenovi nestačil na nasadenú dvojku turnaja a neskôršieho finalistu Zvereva v troch setoch. Hneď po grandslame sa už stihol predstavil aj na nasledujúcom challengeri, kde sa prebojoval v rumunskom Iasi až do semifinále.
Alex Molčan
Prešovský rodák sa môže po troch rokoch vrátiť do najlepšej stovky tenistov, keď sa aktuálne nachádza na 101. mieste vo svetovom rebríčku ATP. Po pomalšom štarte v úvode sezóny sa slovenský tenista chytil na svojom najsilnejšom povrchu, teda na antuke. Hoci ho v Zadare zastavilo počas turnaja zranenie, v Bukurešti sa po úspešnej kvalifikácii predstavil v hlavnej súťaži, kde okrem Arnaldiho zdolal aj nasadenú jednotku turnaja Dialla. Svoju formu potvrdil aj následne v Mníchove, kde sa v rámci ATP 500 turnaja prebojoval až do semifinále po tom, čo po kvalifikácii následne zdolal v hlavnej súťaži nasadenú trojku Bublika, ďalej Altmaiera a Shapovalova. V semifinálovom boji nestačil na aktuálnu svetovú šestku Sheltona. Vo finále však zabojoval na challengeri v Prostějove, kde napokon podľahol Baezovi vo dvoch setoch. Na Wimbledone sa pritom slovenská jednotka predstavila priamo v hlavnej súťaži, kde po víťazstve proti Altmaierovi nestačila na nasadenú trinástku Lehečku.
Prešovský rodák sa môže po troch rokoch vrátiť do najlepšej stovky tenistov, keď sa aktuálne nachádza na 101. mieste vo svetovom rebríčku ATP. Po pomalšom štarte v úvode sezóny sa slovenský tenista chytil na svojom najsilnejšom povrchu, teda na antuke. Hoci ho v Zadare zastavilo počas turnaja zranenie, v Bukurešti sa po úspešnej kvalifikácii predstavil v hlavnej súťaži, kde okrem Arnaldiho zdolal aj nasadenú jednotku turnaja Dialla. Svoju formu potvrdil aj následne v Mníchove, kde sa v rámci ATP 500 turnaja prebojoval až do semifinále po tom, čo po kvalifikácii následne zdolal v hlavnej súťaži nasadenú trojku Bublika, ďalej Altmaiera a Shapovalova. V semifinálovom boji nestačil na aktuálnu svetovú šestku Sheltona. Vo finále však zabojoval na challengeri v Prostějove, kde napokon podľahol Baezovi vo dvoch setoch. Na Wimbledone sa pritom slovenská jednotka predstavila priamo v hlavnej súťaži, kde po víťazstve proti Altmaierovi nestačila na nasadenú trinástku Lehečku.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry na ATP Umag, kde sa na antuke proti sebe v rámci 1. kola postaví Alex Molčan a Valentin Royer.
Pôjde o vôbec prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov.
Pôjde o vôbec prvé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.