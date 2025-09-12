ONLINE: Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera dnes, Davis Cup 2025 LIVE (I. svetová skupina)

BRATISLAVA. Slovensko a Kolumbia dnes hrajú I. svetovú skupinu tenisového Davis Cupu 2025.
V druhom zápase na seba narazia Lukáš Klein a Adria Soriano Barrera. Všetky zápasy sa hrajú v Národnom tenisovom centre v Bratislave.
Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera (tenis, Davis Cup, I. svetová skupina, Slovensko - Kolumbia, výsledky, piatok, naživo)
Davis Cup 2025
12.09.2025 o 19:00
2. kolo
Klein
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Soriano Barrera
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní textového prenosu tenisového Davis Cupu. Slovensko sa stretáva v Bratislave s reprezentáciou Kolumbie.
Slovenský tréner nominoval na súboj s Kolumbiou päticu tenistov. Do nominácie sa zmestili Lukáš Klein, Alex Molčan. Norbert Gomboš, Miloš Karol a Michal Krajčí.
Tréner Kolumbie Alejandro Falla nominoval na zápas proti Slovensku následovnú päticu hráčov, Nicolas Mejia, Adria Soriano Barrera, Nicolas, Barrientos, Cristian Rodriguéz.
Zápasy I. svetovej skupiny Davisovho pohára:
Slovensko – Kolumbia (Peugeot aréna NTC, Bratislava)
piatok 17.00:
Alex Molčan – Nicolas Mejia
Lukáš Klein – Adria Soriano Barrera
sobota 14.00:
Klein, Miloš Karol – Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez
Klein – Mejia
Molčan – Barrera
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.