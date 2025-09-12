    ONLINE: Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera dnes, Davis Cup 2025 LIVE (I. svetová skupina)

    Lukáš Klein.
    Lukáš Klein. (Autor: TASR)
    Sportnet|12. sep 2025 o 16:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo zápasu I. svetovej skupiny Davis Cupu 2025: Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera.

    BRATISLAVA. Slovensko a Kolumbia dnes hrajú I. svetovú skupinu tenisového Davis Cupu 2025.

    V druhom zápase na seba narazia Lukáš Klein a Adria Soriano Barrera. Všetky zápasy sa hrajú v Národnom tenisovom centre v Bratislave.

    Kde sledovať Davis Cup v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    banner

    Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera (tenis, Davis Cup, I. svetová skupina, Slovensko - Kolumbia, výsledky, piatok, naživo)

    Davis Cup  2025
    12.09.2025 o 19:00
    2. kolo
    Klein
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Soriano Barrera
    Prenos
    Prajem pekný večer pri sledovaní textového prenosu tenisového Davis Cupu. Slovensko sa stretáva v Bratislave s reprezentáciou Kolumbie.

    Slovenský tréner nominoval na súboj s Kolumbiou päticu tenistov. Do nominácie sa zmestili Lukáš Klein, Alex Molčan. Norbert Gomboš, Miloš Karol a Michal Krajčí.

    Tréner Kolumbie Alejandro Falla nominoval na zápas proti Slovensku následovnú päticu hráčov, Nicolas Mejia, Adria Soriano Barrera, Nicolas, Barrientos, Cristian Rodriguéz.

    Zápasy I. svetovej skupiny Davisovho pohára:

    Slovensko – Kolumbia (Peugeot aréna NTC, Bratislava)

    piatok 17.00:

    Alex Molčan – Nicolas Mejia

    Lukáš Klein – Adria Soriano Barrera

    sobota 14.00:

    Klein, Miloš Karol – Nicolas Barrientos, Cristian Rodriguez

    Klein – Mejia

    Molčan – Barrera
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
    Tenis

    Tenis

    Lukáš Klein.online
    Lukáš Klein.online
    ONLINE: Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera dnes, Davis Cup 2025 LIVE (I. svetová skupina)
    dnes 16:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera dnes, Davis Cup 2025 LIVE (I. svetová skupina)