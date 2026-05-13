    Ďalšia strata pre Roland Garros. Zranenie vyradilo aj elitného Taliana

    Lorenzo Musetti (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. máj 2026 o 17:18
    Poranil si stehenný sval.

    Taliansky tenista Lorenzo Musetti nebude štartovať na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži.

    Dôvodom je zranenie stehenného svalu, ktorý utrpel počas podujatia ATP Masters 1000 na domácej pôde v Ríme.

    V utorňajšom osemfinálovom dueli proti Nórovi Casperovi Ruudovi mal problémy s pohybom a prehral hladko 3:6, 1:6.

    „Po včerajšom zápase som absolvoval lekárske vyšetrenia, ktoré ukázali, že mám zranený stehenný sval. Rekonvalescencia potrvá niekoľko týždňov.

    Žiaľ prídem nielen o turnaj ATP v Hamburgu, ale aj o antukový vrchol sezóny Roland Garros," citovala agentúra AFP slová Musettiho, ktorý po skončení turnaja v Ríme vypadne z elitnej svetovej desiatky.

