Zhorela by som od hanby, vraví ukrajinská tenistka o Rusku a Bielorusku

Potom som sa domnievala, že športovci z Ruska a Bieloruska, aj tenisti, vyjadria kolektívny bojkot s tým, že nebudú súťažiť, kým sa vojská nestiahnu z Ukrajiny.

Verila som, že sa to stane. Ale nie, rozhodli sa mlčať. Ak by moja krajina na niekoho zaútočila, zhorela by som od hanby,“ povedala Curenková v rozhovore pre web Zerkalo, jej slová priniesol poľský web sport.pl.

V poradí 45. hráčka svetového rebríčka sa zviditeľnila v polovici marca, keď pre záchvat paniky odmietla nastúpiť na zápas proti Bieloruske Arine Sobolenkovej v americkom Indian Wells.

Šéf Ženskej tenisovej asociácie (WTA) Steve Simon vtedy povedal, že ukrajinské hráčky „by nemali byť naštvané“, ak ich súperky podporujú ruskú inváziu na Ukrajinu.