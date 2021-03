Zdolal favorita. Vo svojej krajine nemá s kým trénovať, chodí k Nadalovi

MIAMI. Vymenovať päť fínskych hokejistov by pre športového fanúšika nebol žiadny problém. No povedať mená fínskych tenistov? To by bola zrejme náročná úloha aj pre veľkých zanietencov.

V posledných mesiacoch sa však o jednom začína hovoriť čoraz častejšie.

"Meno, ktoré by sme sa mali naučiť vyslovovať - Emil Ruusuvuori," napísala oficiálna twitterová stránka ATP po tom, čo 21-ročný Fín postúpil do štvrtého kola prestížneho turnaja v Miami.