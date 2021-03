Má 23 rokov, tetovanie a za sebou štyri operácie. Prekvapila favoritky

Mladej chorvátskej tenistke Ane Konjuhovej sa to nakoniec podarilo. V roku 2013 vyhrala medzi dievčatami Australian Open aj US Open.

MIAMI. Keď mala pätnásť rokov, veľmi chcela, aby jej rodičia dovolili dať si tetovanie. Súhlasili, no mali jednu podmienku. Musí vyhrať juniorský grandslamový turnaj.

Po roku opäť dosiahla veľkú vec - bola na US Open v grandslamovom štvrťfinále.

O rok neskôr sa už dostala do prvej svetovej stovky. V tej chvíli bola najmladšia členka svetovej špičky. O ďalší rok už vyhrala v Nottinghame svoj prvý turnajový titul. Mala sedemnásť rokov. Bola najmladšia turnajová víťazka za desať rokov.

Po US Open 2017 musela predčasne ukončiť sezónu.

"Bola som svetová dvadsiatka, najvyššie, ako som kedy bola, veci sa vyvíjali až príliš dobre. No jedno ráno som sa zobudila na turnaji v Kanade a nemohla som ani vystrieť pravú ruku," hovorila o sezóne 2017.

Operácia sa vydarila a na začiatku seniorskej kariéry už žiadnu bolesť necítila. Trvalo to približne tri a pol roka.

"Keby som tak nezbožňovala tie žlté loptičky, dávno by som to zabalila, no povedala som si, že skúsim tomu dať ešte jednu šancu," vysvetľovala.

Keď v roku 2019 hovorila pre portál behindtheracquet.com svoj príbeh, cítila sa bezradná. "Skúšam všetky možné techniky úderov, rakety, struny. Je to bezútešné, že tento šport, ktorému som zasvätila svoj život, mi spôsobuje toľko problémov," vravela.

Ďalšie sezóny odvtedy boli plné zdravotných problémov. Dokopy odohrala iba deväť zápasov za dva roky. Lekári nevedeli prísť na to, čo ju trápi, že sa bolesť neustále vracia.

"Mám síce len 70-percentnú šancu, že sa ešte vrátim, ale idem do toho. Mám tento cieľ a iný výsledok neakceptujem," hovorila v roku 2019.

Túto operáciu podstupuje iba málo tenistov. Oveľa bežnejšia je pre hráčov bejzbalu. Vedela však, že je to jej posledná šanca, ak by nevyšlo ani toto, zrejme by musela skončiť s tenisom úplne.

"Keď mi to lekár povedal, bola som rozhodnutá do piatich minút. Povedala som: Poďme do toho!" vravela pred Miami Konjuhová pre web WTA.