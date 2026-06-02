    Prvý Ázijčan vo finále grandslamu a bronzový z OH. Japonec sa rozlúči na domácom turnaji

    Na archívnej snímke z 19. mája 2025 japonský tenista Kei Nišikori sa teší z výhry.
    Na archívnej snímke z 19. mája 2025 japonský tenista Kei Nišikori sa teší z výhry. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|2. jún 2026 o 20:11
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    Najlepšie momenty zažil v roku 2014, vyhral štyri turnaje a na US Open bol vo finále.

    Japonský tenista Kei Nišikori ukončí profesionálnu kariéru na domácom turnaji ATP v Tokiu (30. septembra - 6. októbra). Tridsaťšesťročnému hráčovi udelili v utorok organizátori podujatia voľnú kartu.

    Nišikori sa stal v roku 2014 na US Open prvým ázijským tenistom, ktorý sa prebojoval do grandslamového finále vo dvojhre.

    Ako prvý Japonec sa dostal do top 10 v mužskom rebríčku, jeho maximom je štvrtá priečka v marci 2015. Na OH 2016 v Riu si vybojoval bronz. Na okruhu ATP vyhral dokopy 12 turnajov.

    Jeho kariéru však výrazne poznačili zranenia, v apríli priznal, že fyzicky už „sotva vládze“. „Ak mám byť úprimný, stále si želám, aby som mohol pokračovať v hráčskej kariére.

    Keď sa obzriem späť na všetko doteraz, môžem hrdo povedať, že som do toho dal všetko,“ uviedol pred mesiacom Nišikori.

    Najlepšie momenty zažil v roku 2014, keď vyhral štyri turnaje a na US Open sa dostal až do finále, v ktorom prehral v troch setoch s Chorvátom Marinom Čiličom. Informovala o tom agentúra AP.

    Tenis

    Tenis

    Na archívnej snímke z 19. mája 2025 japonský tenista Kei Nišikori sa teší z výhry.
    Na archívnej snímke z 19. mája 2025 japonský tenista Kei Nišikori sa teší z výhry.
    Prvý Ázijčan vo finále grandslamu a bronzový z OH. Japonec sa rozlúči na domácom turnaji
    dnes 20:11
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