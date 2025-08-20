Siniaková doplatila na chorobu Sinnera. Organizátori US Open ju nemilosrdne vyškrtli z mixu

BRATISLAVA. Česká tenistka Kateřina Siniaková má desať grandslamových titulov vo štvorhre a jeden v mixe. Ani to jej nestačilo na to, aby sa predstavila na US Open v New Yorku v novom formáte súťaže v miešanej štvorhre.
Americkí organizátori ju nemilosrdne vyškrtli zo zoznamu účastníkov po tom, čo jej partner, Talian Jannik Sinner, ochorel a z podujatia odstúpil ešte pred jeho začiatkom.
Namiesto česko-talianskej dvojice sa v šestnástke účastníckych párov predstavili Američania Christian Harrison, Danielle Collinsová.
A darí sa im, keďže postúpili už do semifinále. Tam budú ich súpermi obhajcovia trofeje z Talianska Sara Erraniová, Andrea Vavassori.
Je zaujímavé, že v ďalších dvoch prípadoch po odhlásení sa jedného z partnerov pre toho druhého našli náhradu.
Naomi Osaková hrala namiesto Nicka Kyrgiosa s Gaelom Monflisom a k Lorenzovi Musettimu zaradili Caty McNallyovú namiesto Jasmine Paoliniovej.
"Turnaj prichádza o jednu z najlepších deblistiek sveta. Nemôžem tomu uveriť, že jej narýchlo nedokázali nájsť partnera. Je to katastrofa, príšerné pre ňu aj celý turnaj," uviedol legendárny Švéd Max Wilander na webe iDnes.cz.
Sedemnásobný grandslamový šampión doplnil, že nový formát miešanej štvorhry s viacerými poprednými svetovými hráčmi vo dvojhre je zaujímavý. A zrejme má budúcnosť.
"Mám z toho skôr pozitívne dojmy, aj keď prípad Siniaková je určitá kontroverzia. Ak sa tento rok novinka v mixe osvedčí, budúci rok by mohli organizátori zaradiť do turnaja 32 namiesto 16 párov," dodal Wilander.
Druhou semifinálovou dvojicou v novom formáte mixu na US Open sú najvyššie nasadení Američania Jessica Pegulová a Jack Draper, resp. skvelí svetoví singlisti Poľka Iga Swiateková a Nór Casper Ruud. Slovensko nemalo zastúpenie.