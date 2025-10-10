Na kurty sa vrátila po viac ako ročnej prestávke. Česká tenistka predčasne ukončí sezónu

PRAHA. Česká tenistka Karolína Plíšková sa rozhodla predčasne ukončiť aktuálnu sezónu. Bývalá svetová jednotka sa vrátila do súťažného kolotoča po viac ako ročnej pauze na septembrovom podujatí v portugalskom Caldas da Rainha.

Tridsaťtriročná Češka odohrala napokon po návrate len tri stretnutia, dva v Portugalsku a jedno na turnaji v tureckom Samsune.

„Bolo skvelé opäť hrať, ale tento rok bol celkom náročný a moje telo stále potrebuje čas, aby si zvyklo. Uvidíme sa v budúcej sezóne,“ napísala Plíšková na sociálnej sieti Instagram.