    Na kurty sa vrátila po viac ako ročnej prestávke. Česká tenistka predčasne ukončí sezónu

    Karolína Plíšková.
    Karolína Plíšková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. okt 2025 o 17:52
    Uvidíme, ako na tom budem v budúcej sezóne, povedala.

    PRAHA. Česká tenistka Karolína Plíšková sa rozhodla predčasne ukončiť aktuálnu sezónu. Bývalá svetová jednotka sa vrátila do súťažného kolotoča po viac ako ročnej pauze na septembrovom podujatí v portugalskom Caldas da Rainha.

    Tridsaťtriročná Češka odohrala napokon po návrate len tri stretnutia, dva v Portugalsku a jedno na turnaji v tureckom Samsune.

    „Bolo skvelé opäť hrať, ale tento rok bol celkom náročný a moje telo stále potrebuje čas, aby si zvyklo. Uvidíme sa v budúcej sezóne,“ napísala Plíšková na sociálnej sieti Instagram.

    Plíškovú, ktorú trápilo zranenie členka, figuruje momentálne v rebríčku WTA až na 1051. pozícii. Počas kariéry sa jej podarilo vyhrať 17 turnajov.

