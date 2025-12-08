    VIDEO: Češka predviedla famózny úder. Získala za to ocenenie od fanúšikov

    Česká tenistka Karolína Muchová.
    Získala 32 percent hlasov.

    Tenistka Karolína Muchová sa v tejto sezóne na okruhu WTA blysla úderom roka.

    Česká reprezentantka získala ocenenie v hlasovaní fanúšikov za senzačný tweener, teda úder medzi nohami, ktorým na februárovom turnaji v Dubaji prelobovala súperku.

    Muchovej paráda získala 32 percent hlasov, druhý skončil víťazný forhend Kazašky Jeleny Rybakinovej z Turnaja majsteriek (22 %) a tretia Jasmine Paoliniová (10 %) z Talianska úderom v Cincinnati.

    Český tenis mal vo finálovej osmičke úderov až trojnásobné zastúpenie.

    Muchová, ktorá vďaka víťaznému tweeneru proti Dánke Clare Tausonovej ovládla kategóriu najlepších úderov z turnajov na Blízkom východe, bola v nominácii aj za elegantný krížny bekhendový úder v Tokiu v rámci ázijskej časti WTA Tour.

    VIDEO: Muchovej úder roka

    Za trávnatú časť sezóny si nomináciu vyslúžila Linda Nosková so svojím víťazným úderom po čiare z Bad Homburgu.

    V Dubaji Muchová najprv ukázala rýchle nohy, keď dobehla kraťas Tausonovej tesne za sieť. Súperka však loptičku vrátila a poslala ju lobom k základnej čiare.

    Dvadsaťdeväťročná Muchová ju však po bleskovom šprinte späť opäť dostihla a chrbtom ku kurtu prelobovala prekvapenú Dánku. Od komentátorov aj fanúšikov na sociálnych sieťach za to zožala chválu.

    dnes 09:16
