Nemecký tínedžer ohuruje výsledkami, ktoré tu neboli roky. Napodobnil aj zápis Nadala

V druhom deklasoval siedmeho nasadeného a celkovo 35. hráča sveta, Američana Alexa Michelsena, dvakrát 6:4. Týmto víťazstvom sa zapísal do histórie.

A to aj napriek tomu, že musel byť počas tretieho setu ošetrovaný pre závraty. Aby toho nebolo málo, bol to Engelov prvý profesionálny zápas na trávnatom povrchu.

Ide o priebežné bodovanie určujúce účasť na prestížnom záverečnom turnaji Next Gen ATP Finals v decembri v saudskoarabskej Džidde. Tento rebríček dominantne vedie česká jednotka Jakub Menšík.

Vďaka týmto víťazstvám si Engel zaistil skok v rebríčku ATP do TOP 250. Rovnako poskočil v rebríčku PIF ATP Live Race to Jeddah o tri priečky na 10. miesto.

"Na kurte je pre mňa najdôležitejšie baviť sa, pretože je to predsa môj život. Nikdy som sa veľmi nezaujímal o štatistiky a rekordy. Ale rozhodne si všímam, že sa tvrdá práca vypláca. Keď vás zrovnávajú s veľkými menami, je to samozrejme skvelý pocit a motivuje ma to k ďalšej práci," dodal Engel v rozhovore.

A tie veľké mená nie sú len prázdné slová. Engel a stal iba druhým hráčom od roku 1990 po Nadalovi, ktorý dokázal v 17 rokoch vyhrať aspoň jeden zápas ATP Tour na všetkých troch povrchoch - na betóne, antuke a tráve.