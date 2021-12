Bývalá svetová štvorka ukončila kariéru vo veku 30 rokov. Došla mi para, uviedla

LONDÝN. Britská tenistka Johanna Kontová ukončila aktívnu kariéru. Tridsaťročnú hráčku dlhodobo sužujú problémy s kolenom a v rebríčku WTA klesla až na 113. miesto.

Jej maximom bola štvrtá priečka v roku 2017. Kontová svoje rozhodnutie oznámila v stredu na sociálnej sieti.

"Moja hráčska kariéra sa naplnila. Je koniec, som vďačná za všetko, čom som dokázala. Skôr totiž všetko nasvedčovalo tomu, že sa v tenise nepresadím," uviedla.

Počas desaťročnej profesionálnej kariéry sa Kontová dokázala prebojovať do semifinále dvojhry na Australian Open, Roland Garros i vo Wimbledone, na US Open postúpila najďalej do štvrťfinále.