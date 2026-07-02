    Molčan recept na českého tenistu nenašiel. Ten ťažil predovšetkým zo skvelého servisu

    Slovenský tenista Alex Molčan v zápase 2. kola na Wimbledone.
    Fotogaléria (3)
    Slovenský tenista Alex Molčan v zápase 2. kola na Wimbledone. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|2. júl 2026 o 20:20
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    Lehečka je na Wimbledone nasadenou štrnástkou a Molčanovi dal to najavo hneď v prvom vzájomnom dueli.

    Wimbledon 2026

    Muži - dvojhra - 2. kolo:

    Jiří Lehečka (Cze- 14.) – Alex Molčan (Svk) 6:3, 6:2, 6:4

    Slovenský tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v druhom kole.

    Dvadsaťosemročná slovenská jednotka nestačila po viac ako dvoch hodinách na nasadenú trinástku Jiřího Lehečku z Česka v troch setoch 3:6, 2:6 a 4:6.

    Jediný slovenský zástupca v dvojhre držal s českou jednotkou v prvom sete krok.

    Fotogaléria zo zápasu Alex Molčan - Jiří Lehečka na Wimbledone 2026 (2. kolo)
    Jiri Lehecka of the Czech Republic returns the ball during the second round men's singles match against Alex Molcan of Slovakia at the Wimbledon Tennis Championships in London, Thursday, July 2, 2026.(AP Photo/Kin Cheung)
    Slovenský tenista Alex Molčan odvracia úder Čechovi Jiřímu Lehečkovi počas zápasu 2. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone vo štvrtok 2. júla 2026.
    Český tenista Jiří Lehečka odvracia úder Slovákovi Alexovi Molčanovi počas zápasu 2. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone vo štvrtok 2. júla 2026.
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    V ôsmom geme však prišiel o svoje podanie, Lehečka brejk potvrdil a zvíťazil 6:3.

    Druhý set sa spočiatku niesol v znamení strát podaní, Molčan prišiel o prvé dve, Lehečka o jedno.

    Stoprvý hráč rebríčka následne nevyužil až šesť brejkbalov a potom opäť stratil podanie. Lehečka to využil a ovládol druhý set presvedčivo 6:2.

    Pred tretím setom sa Molčan ocitol v opatere lekárov, no po krátkom ošetrení pokračoval v stretnutí.

    Aj v ňom však prišiel o podanie pomerne rýchlo, už v treťom geme. To sa mu ešte podarilo získať späť a vyrovnať na 3:3, no hneď v ďalšom geme nezískal na podaní ani fiftín.

    Lehečka dominoval najmä na podaní, kde vystrieľal 25 és. Molčan ich mal iba tri.

    Finalista tohtoročného turnaja ATP Masters 1000 v Miami si už náskok postrážil, zvíťazil v treťom sete 6:4 a vyradil Slováka z turnaja.

    Molčanovým maximom na Wimbledone tak zostáva účasť v treťom kole z roku 2022.

    Tenis

    Tenis

    Slovenský tenista Alex Molčan v zápase 2. kola na Wimbledone.
    Slovenský tenista Alex Molčan v zápase 2. kola na Wimbledone.
    Molčan recept na českého tenistu nenašiel. Ten ťažil predovšetkým zo skvelého servisu
    dnes 20:20
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