Molčan recept na českého tenistu nenašiel. Ten ťažil predovšetkým zo skvelého servisu

Wimbledon 2026
Muži - dvojhra - 2. kolo:
Jiří Lehečka (Cze- 14.) – Alex Molčan (Svk) 6:3, 6:2, 6:4
Slovenský tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v druhom kole.
Dvadsaťosemročná slovenská jednotka nestačila po viac ako dvoch hodinách na nasadenú trinástku Jiřího Lehečku z Česka v troch setoch 3:6, 2:6 a 4:6.
Jediný slovenský zástupca v dvojhre držal s českou jednotkou v prvom sete krok.
V ôsmom geme však prišiel o svoje podanie, Lehečka brejk potvrdil a zvíťazil 6:3.
Druhý set sa spočiatku niesol v znamení strát podaní, Molčan prišiel o prvé dve, Lehečka o jedno.
Stoprvý hráč rebríčka následne nevyužil až šesť brejkbalov a potom opäť stratil podanie. Lehečka to využil a ovládol druhý set presvedčivo 6:2.
Pred tretím setom sa Molčan ocitol v opatere lekárov, no po krátkom ošetrení pokračoval v stretnutí.
Aj v ňom však prišiel o podanie pomerne rýchlo, už v treťom geme. To sa mu ešte podarilo získať späť a vyrovnať na 3:3, no hneď v ďalšom geme nezískal na podaní ani fiftín.
Lehečka dominoval najmä na podaní, kde vystrieľal 25 és. Molčan ich mal iba tri.
Finalista tohtoročného turnaja ATP Masters 1000 v Miami si už náskok postrážil, zvíťazil v treťom sete 6:4 a vyradil Slováka z turnaja.
Molčanovým maximom na Wimbledone tak zostáva účasť v treťom kole z roku 2022.