    Fantastický úspech mladého Slováka. Na Wimbledone zabojuje o finále vo štvorhre

    Leon Sloboda
    Leon Sloboda (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|9. júl 2026 o 17:41
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    V boji o finále narazia s Talianom na americký pár a dvojky „pavúka“.

    Wimbledon 2026

    juniori - štvorhra - štvrťfinále:

    Leon Sloboda, Raffaele Ciurnelli (SR/Tal.) - Mathys Domenc, Daniel Jade (obaja Fr.) 4:6, 6:3, 10:5

    Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim postúpili do semifinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí triumfovali nad ôsmou nasadenou dvojicou Mathys Domenc, Daniel Jade z Francúzska 4:6, 6:3 a 10:5.

    V boji o finále narazia na americký pár a dvojky „pavúka“ Michaela Antoniusa s Andrewom Johnsonom.

    Tenis

    Tenis

    Leon Sloboda
    Leon Sloboda
    Fantastický úspech mladého Slováka. Na Wimbledone zabojuje o finále vo štvorhre
    dnes 17:41
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