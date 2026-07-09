Fantastický úspech mladého Slováka. Na Wimbledone zabojuje o finále vo štvorhre

Wimbledon 2026
juniori - štvorhra - štvrťfinále:
Leon Sloboda, Raffaele Ciurnelli (SR/Tal.) - Mathys Domenc, Daniel Jade (obaja Fr.) 4:6, 6:3, 10:5
Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim postúpili do semifinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí triumfovali nad ôsmou nasadenou dvojicou Mathys Domenc, Daniel Jade z Francúzska 4:6, 6:3 a 10:5.
V boji o finále narazia na americký pár a dvojky „pavúka“ Michaela Antoniusa s Andrewom Johnsonom.