Fantastický úspech mladého Slováka. Na Wimbledone zabojuje o finále vo štvorhre

Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Raffaelem Ciurnellim postúpili do semifinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

Vo štvrtkovom štvrťfinálovom stretnutí triumfovali nad ôsmou nasadenou dvojicou Mathys Domenc, Daniel Jade z Francúzska 4:6, 6:3 a 10:5.