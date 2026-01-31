Sabalenkovú mrzeli premárnené šance. Rybakinová si titul zaslúži, uviedla legenda

Od augusta minulého roka odohrala bieloruská tenistka Aryna Sabalenková 32 zápasov, z ktorých vyhrala až 28. Ovládla US Open, turnaj v Brisbane a suverénne si drží post svetovej jednotky.
Na okruhu WTA však momentálne je jedna tenistka, ktorej Sabalenková obzvlášť nerada a najmä neúspešne čelí. Až o tri zo štyroch prehier sa počas spomenutej série postarala Kazaška Jelena Rybakinová.
Najskôr ju porazila vo štvrťfinále turnaja v Cincinnati, následne vo finále Turnaja majsteriek a v sobotu jej uštedrila trpkú prehru aj v Melbourne.
Finálový duel Australian Open 2026, ktorý trval dve hodiny a devätnásť minút, zvládla nasadená päťka po výsledku 6:4, 4:6 a 6:4.
Pre 27-ročnú rodáčku z Minsku išlo už o druhú prehru vo finále úvodného grandslamu sezóny za sebou. Vlani v ňom nestačila na Madison Keysovú.
VIDEO Zostrih zápasu Rybakinová - Sabalenková vo finále Australian Open 2026
Set stratila až vo finále
Jelena Rybakinová prešla turnajom pomerne ľahko. Najskôr si v úvodnom kole poradila so Slovinkou Kajou Juvanovou 6:4, 6:3, potom s Francúzkou Varvarou Grachevovou 7:5, 6:2.
Kazašská tenistka v treťom kole vyradila aj mladú Češku Terezu Valentovú 6:2, 6:3 a do štvrťfinále prešla cez Belgičanku Elise Mertensovú po výsledku 6:1, 6:3.
Vo štvrťfinále narazila na svetovú dvojku Igu Swiatekovú z Poľska. Po dramatickom úvodnom sete na kurte dominovala a zápas ovládla 7:5, 6:1.
V boji o finále tak bola v pozícii papierovej favoritky, keďže čelila nasadenej šestke Jessice Pegulovej z USA. Tú však opäť zdolala v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (9), a tak na ceste do finále mala skóre setov 12:0.
Lepší úvod Kazašky
V ňom sa stretla s hráčkou, ktorá podávala na turnaji mimoriadne dominantné výkony a takisto nepocítila chuť prehraného setu.
Úvodné dejstvo proti Sabalenkovej rozohrala lepšie Rybakinová, ktorá išla hneď na začiatku do vedenia 2:0.
V priebehu ôsmeho gemu musela otáčať pri svojom podaní skóre z 15:40, čo boli jediné dva brejkbaly, ktoré v prvom sete súperke ponúkla - 6:4.
Aj v druhom dejstve obe hráčky výborne podávali a Sabalenková mala dokonca úspešnosť získaných bodov po prvom servise neuveriteľných 95 percent.
Až za stavu 4:5 z pohľadu Rybakinovej prišiel kritický moment. Bezchybná Bieloruska získala čistou hrou jej servis a po hodine a pol zápas posunula do rozhodujúceho setu.
Do toho vletela ako víchor. Viedla 3:0 a zdalo sa, že smeruje za titulom. Rybakinová sa však nevzdala a následne aj ona získala päť gemov po sebe.
Sabalenková ešte znížila na 4:5, ale Rybakinová si následný desiaty gem tretieho setu pri vlastnom servise postrážila. Zápas ukončila esom a mohla začať oslavovať svoj druhý grandslamový titul.
Týmto triumfom sa stala len štvrtou ženou, ktorá porazila svetovú jednotku aj dvojku na ceste k zisku titulu na Australian Open od zavedenia rebríčka WTA v roku 1975.
Predtým to dokázali Jennifer Capriatiová, Serena Williamsová a Madison Keysová.
„Teraz je ťažké nájsť slová. Chcem pogratulovať Aryne k jej úžasným výsledkom za posledné roky. Dúfam, že spolu budeme hrať ešte mnoho finále,“ povedala Rybakinová.
„Chcem sa poďakovať aj vám, fanúšikom. Ďakujem Kazachstanu - cítila som podporu z toho kúta. Je to naozaj Happy Slam a vždy ma baví sem prísť a hrať pred vami,“ dodala.
Bojovala až do konca
Slová chvály adresovala víťazke aj porazená finalistka Sabalenková. V pozápasovej reči vyzdvihla jej neuveriteľnú jazdu turnajom, gratulovala aj jej tímu.
Svetová jednotka takisto vyzdvihla aj fanúšikov v Melbourne, ktorým sľúbila, že budúci rok bude pre ňu ešte lepší.
"Jelena odohrala neuveriteľný zápas, snažila som sa zo všetkých síl. Bojovala som až do posledného bodu. Mala som svoje šance.
Mám pocit, že som pár z nich premárnila, ale tak to v tenise chodí. Dnes som porazená. Dúfam, že v tejto sezóne budem mať viac víťazstiev než prehier,“ povedala na tlačovej konferencii po finále.
Víťazné ohlasy šampiónky
Rybakinová po zápase priznala, že nečakala, že sa jej výsledok podarí otočiť, no príležitosti, ktoré dostala, využila: "Aryna je veľmi silná súperka, ale som veľmi šťastná, že tentoraz držím trofej v rukách."
"Minule som bola blízko, ale Aryna hrala ten zápas naozaj dobre. Vstúpila do hry, išla si za svojimi údermi, podávala naozaj dobre. Dokonca trochu riskovala, pretože jej druhý servis bol rovnako dobrý ako prvý.
Vedela som, že aj dnes, ak dostanem šancu viesť, budem musieť skúsiť nejaké riskantné údery a jednoducho do toho ísť. Nečakať na chyby alebo na dlhé výmeny," povedala Rybakinová po zápase.
Reakcie tenisových osobností
Triumf Rybakinovej ocenili aj tenisové legendy. Bývalý hráč Rod Laver pogratuloval Kazaške k premiérovému titulu, ktorý si podľa neho zaslúži.
"Určite vás aj Arynu Sabalenkovú čakajú ďalšie trofeje z Australian Open,“ napísal Laver na sociálnej sieti X.
K titulu jej gratulovala aj legendárna Billie Jean Kingová: „Vynikajúci výkon Rybakinovej! Gratulujeme tiež Aryne Sabalenkovej, ktorá na kurte dala zo seba všetko.“
„Dve dominantné sily. Jedna víťazka AO 2026. Gratulujeme Elene Rybakinovej – nezastaviteľná od začiatku do konca.
Ďakujeme Aryne Sabalenkovej za skvelých štrnásť dní. Tešíme sa, až vás obe opäť privítame v Rod Laver Arene," povedal Craig Tiley, juhoafrický tenisový manažér.
Rybakinová sa dočkala gratulácií aj od svojho krajana Alexandra Bublika. "Bravo a ďakujeme, že si Kazachstan dostala tak vysoko na tenisovej mape sveta,“ napísal kazašský tenista.
Ku gratulantom sa pridala aj bývalá francúzska tenistka Caroline Garciaová.
„Pôsobivá úroveň od Rybakinovej a skvelý výkon tiež od Sabalenkovej! Budúcnosť je pre vás obe aj pre ženský tenis jasná. Nemôžem sa dočkať zvyšku sezóny," uviedla.
Autorka píše pre portál tbtennis.cz