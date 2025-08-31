Označila súperku za nevzdelanú a bez úrovne. Lotyšská tenistka sa za svoje slová ospravedlnila

Jelena Ostapenková počas zápasu s Taylor Townsendovou v 2. kole dvojhry na US Open 2025.
Jelena Ostapenková počas zápasu s Taylor Townsendovou v 2. kole dvojhry na US Open 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. aug 2025 o 08:38
Ostapenková tvrdí, že si neuvedomila, aký môžu mať jej slová dosah.

NEW YORK. Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková sa ospravedlnila za nevhodné poznámky na adresu Američanky Taylor Townsendovej v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Šampiónka Roland Garros z roku 2017 neuniesla prehru a označila domácu hráčku za „nevzdelanú a bez úrovne."

„Angličtina nie je môj rodný jazyk. Keď som hovorila o vzdelaní, mala som na myslí tenisovú etiketu. Netušila som, že sa to dotkne aj ľudí, ktorí sa nepohybujú v oblasti športu.

VIDEO: Zostrih zápasu Ostapenková - Townsendová

Niektorí to dokonca považovali za prejav rasizmu," citovala Ostapenkovú agentúra AFP.

