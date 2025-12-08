    Paoliniová sa rozhodla doplniť svoj trénerský tím. Posilní ho jej deblová partnerka

    Bude sa pripravovať pod vedením trénera Danila Pizzorna a práve Erraniovej.

    Talianska tenistka Jasmine Paoliniová rozšíri svoj trénerský tím pre budúcu sezónu aj o svoju deblovú partnerku Saru Erraniovú, s ktorou vlani na olympijských hrách v Paríži získala zlatú medailu.

    Svetová osmička v rozhovore pre televíziu Rai Uno oznámila, že sa bude pripravovať pod vedením trénera Danila Pizzorna a práve Erraniovej.

    „Sara bude v budúcej sezóne členkou môjho tímu,“ povedala Paoliniová. „Budú so mnou pracovať dvaja ľudia. Danilo Pizzorno bude mojím trénerom a Sara bude mať na starosti taktiku, pretože v tejto oblasti je na úplne inej úrovni,“ uviedla.

    Tridsaťosemročná Erraniová síce už ukončila kariéru vo dvojhre, vo štvorhre však chce s Paoliniovou pokračovať.

    „Ide nám to spolu tak dobre, že je ťažké prestať,“ povedala bývalá svetová päťka a finalistka Roland Garros z roku 2012.

    O deväť rokov mladšia Paoliniová ukončila v marci po desiatich rokoch spoluprácu s Renzom Furlanom, pod ktorého vedením si vlani pripísala okrem iného aj dve finálové účasti na grandslamoch.

    dnes 14:11
