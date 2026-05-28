Moment, ktorý Paríž nezažil vyše 50 rokov. Sinner cítil závraty, no počasie nevinil

Paríž zažil jeden z najväčších tenisových otrasov za posledné roky. Jannik Sinner, svetová jednotka a najväčší favorit na titul, šokujúco vypadol v druhom kole Roland Garros 2026.
Hoci mal taliansky tenista zápas proti Argentínčanovi Juanovi Manuelovi Cerundolovi absolútne pod kontrolou, prišiel nečakaný fyzický kolaps, ktorý poslal Sinnera domov.
Talian v zápase dlho potvrdzoval svoju dominanciu. Vyhral prvé dva sety 6:3 a 6:2 a v treťom viedol už 5:1, pričom bol len jediný gem od postupu do ďalšieho kola.
V tom momente sa však situácia prudko otočila. Sinner začal strácať silu pri podaní, jeho rýchlosť servisu klesla o 15 kilometrov za hodinu a súperovi dovolil získať 15 bodov v rade.
Cerundolo, 56. hráč sveta, využil súperovu slabosť a vyhral 18 z posledných 20 gemov, čím spečatil víťazstvo 3:6, 2:6, 7:5, 6:1 a 6:1.
Argentínčan sa tak stal najnižšie postaveným hráčom, ktorý na grandslame porazil svetovú jednotku z nepriaznivého stavu 0:2 na sety od roku 1973.
Sinner na tlačovej konferencii priznal, že jeho fyzické problémy sa začali ešte skôr, ako prišiel na kurte. „Už keď som sa ráno zobudil, necítil som sa veľmi dobre,“ uviedol Talian s tým, že v noci zle spal.
Napriek tomu vstúpil do zápasu dominantne a snažil sa o taktickú zmenu. „Snažil som sa držať body veľmi krátko. Na začiatku som triafal loptičku čisto a dobre, ale potom som proste narazil na stenu,“ hovoril.
Nenašiel silu
Kríza vyvrcholila v treťom sete za stavu 5:1, kedy Sinner podával na víťazstvo. „Začal som pociťovať silné závraty a mal som veľmi málo energie,“ vysvetlil svetový hráč číslo jeden.
Podľa správ z kurtu sa sťažoval rozhodkyni, že sa cíti na vracanie. Jeho podanie, ktoré stratilo na rýchlosti približne 15 kilometrov za hodinu, bolo jasným znakom kolapsu.
„Snažil som sa to dopodávať, ale nemal som sily. Štvrtý set som nechal trochu ísť v snahe získať energiu do piateho,“ priznal riskantnú taktiku.
V rozhodujúcom dejstve však už nenašiel odpoveď: „Piaty set bol ťažký. Bol som veľmi ochabnutý. Nepamätám si, kedy naposledy som sa cítil takýto slabý."
Hoci sa v Paríži hralo pri teplote 32 stupňov Celzia, Sinner odmietol, že by za jeho stavom bolo len počasie.
„Bolo teplo, ale nie šialené. Bolo to v poriadku na hranie,“ uviedol a porovnal situáciu s predchádzajúcimi turnajmi.
Kým v Šanghaji ho trápila vysoká vlhkosť a v Austrálii sálavé teplo z tvrdého povrchu, v Paríži išlo o iný scenár.
„Bolo to len o mne. Na grandslamoch sa stáva, že máte pár dní, kedy sa necítite dokonale. To bol môj dnešný prípad,“ zhodnotil.
Predpovedal to aj Becker
Aj keď to Sinner nepriznal, práve počasie mohlo byť jedným z faktorov vypadnutia svetovej jednotky.
Pred štartom turnaja o tom pre Sportnet hovoril aj bývalý elitný hráč Boris Becker. Pripomenul, že hráči so Sinnerovým typom pleti trpia, keď teploty stúpnu nad 30 stupňov.
„V Austrálii tento rok fyzicky bojoval. Úprimne, prečo? Neviem. Je super fit, ale vždy sa nájde moment, keď bojuje so svojím telom,“ naznačil Becker.
Experti naznačovali, že Sinner doplatil na svoju dominanciu a náročný program, keď vyhral turnaje v Monte Carle, Madride aj Ríme za sebou. On sám však pochybnosti o svojom programe odmieta.
„To človek nikdy nevie. Ak by som nehral Madrid alebo Rím, možno by som sem prišiel a aj tak by som mal takýto deň, keď ochoriete,“ reagoval na otázky o únave.
Svoju antukovú sezónu stále považuje za úspešnú: „Vyhral som tri turnaje na antuke, čo sú neuveriteľné výsledky a úžasná séria“.
Vypadnutie sprevádzali aj kontroverzie. Bývalý šampión Jim Courier ostro kritizoval Sinnerov lekársky oddychový čas v treťom sete.
Podľa Couriera nešlo o zranenie, ale o kŕče spôsobené vyčerpaním, a pravidlá by sa podľa neho nemali ohýbať ani pre najlepších hráčov sveta.
Čas na mentálny reštart
Sinner priznal, že táto prehra je preňho ťažko prijateľná vzhľadom na pozíciu, v ktorej sa v zápase aj v sezóne nachádzal. Teraz plánuje radikálny oddych.
„Potrebujem si úplne oddýchnuť aj psychicky. Pravdepodobne nebudem hrať žiadne turnaje na tráve pred Wimbledonom,“ avizoval.
Napriek šoku sa snaží pozerať dopredu a pripomína, že sezóna je ešte dlhá.
„Vždy sa snažím pozerať na tú pozitívnu stránku. Stále je v tomto roku o čo hrať, čaká nás Montreal, Cincinnati a US Open,“ uzavrel Sinner.