Bývalý tenista pochválil Sinnera za odvážne rozhodnutie, organizátorov turnaja skritizoval

To sa stretlo s hnevom Sinnera a Talian sa rozhodol odstúpiť z turnaja. Tvrdil, že necelých 12 hodín bolo príliš málo na to, aby sa vyspal a pripravil na ďalší zápas.

„Takáto situácia už v minulosti nastala a naďalej nastáva bez toho, aby ATP čokoľvek urobila.

Pochopil by som, keby to v Paríži ovplyvnili poveternostné podmienky, ako sa to môže stať na iných turnajoch, ale nie je to tak.

Vzhľadom na situáciu sa mali všetci tenisti obrátiť na organizátorov, aby na problém upozornili,“ vyhlásil Bertolucci, ktorý bol nehrajúcim kapitánom talianskeho daviscupového tímu od roku 1985 do roku 2001.