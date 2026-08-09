Sinner pred US Open neodohrá žiaden turnaj. Odhlásil sa aj z Cincinnati

Taliansky tenista Jannik Sinner sa nezúčastní na nadchádzajúcom turnaji ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati (13.-23. augusta).
Dôvodom je zranenie pravého kolena. V nedeľu to oznámili organizátori podujatia.
Svetová jednotka sa tak nepredstaví na turnaji, ktorý je generálkou na grandslamový US Open.
„Po konzultácii s mojimi lekármi a tímom musím oznámiť, že sa musím odhlásiť z turnaja kategórie Masters 1000 v Cincinnati,“ uviedol Sinner vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
Sinner odohral svoj doposiaľ posledný zápas pri víťazstve vo finále Wimbledonu nad Nemcom Alexandrom Zverevom pred necelým mesiacom. US Open, záverečný grandslamový turnaj sezóny, sa začne o tri týždne 30. augusta.
„Pravé koleno mi robí problémy už dlhší čas a hoci na tom intenzívne pracujem so svojím lekárskym tímom, musím akceptovať, že ešte nie som pripravený nastupovať na súťažné zápasy,“ citovala Sinnera agentúra DPA.