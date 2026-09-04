Kyrgios musí podstúpiť odvykaciu liečbu. Dištanc za kokaín si už odpykal

Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za použitie kokaínu mesačný trest a musí podstúpiť odvykaciu liečbu.
Informovala o tom Medzinárodná agentúra pre bezúhonnosť tenisu (ITIA). Dištanc si už odpykal.
Kyrgios mal pozitívny test na kokaín 22. júna, keď vypadol na turnaji v Palme de Mallorca. Za použitie drogy bol suspendovaný už od 4. augusta, od kedy sa mu tiež spätne započítal mesačný trest, takže po absolvovaní liečby môže opäť hrať.
Tridsaťjedenročný Austrálčan sa k prehrešku priznal s tým, že si kokaín vzal pred turnajom, keď si vyrazil do mesta.
Čiastočne to zdôvodnil veľkým tlakom, ktorý na neho doliehal pri neúspešných pokusoch vrátiť sa po zdravotných problémoch k skorším výkonom.
ITIA vysvetlenie uznala a Kyrgios preto dostal za prehrešok mimo súťaže nižší trest. Bývalý trinásty hráč sveta sa navyše rozhodol podstúpiť odvykaciu liečbu a obvyklý trojmesačný dištanc mu znížili na mesiac.