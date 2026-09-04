Rybakinová zdolala Španielku za vyše hodinu, do 3. kola postúpila aj Gauffová

Svetová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstanu postúpila do 3. kola tenisového US Open. Španielku Jessicu Bouzasovú porazila dnes na newyorskom betóne 6:2, 6:4.
V turnaji pokračuje aj šampiónka z roku 2023 a nasadená štvorka Coco Gauffová, ktorá zdolala inú Španielku Paulu Badosovú 6:4, 7:6.
Dvojnásobná grandslamová šampiónka Rybáriková porazila španielsku súperku za 68 minút. Ani v druhom stretnutí na turnaji nestratila set, popri siedmich esách zaznamenala tiež 22 víťazných loptičiek.
Ďalej bojuje o post svetovej jednotky a v ďalšom kole sa stretne s Ukrajinkou Julijou Starodubcevovou.
"Z dnešného víťazstva mám naozaj radosť. Súperka si pre to začala v druhom sete viac chodiť, takže som rada, že sa mi to podarilo dotiahnuť do konca," povedala v rozhovore na kurte Rybakinová.
VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Bouzasová
"Je pravda, že som nemala ideálnu prípravu. Bola som trochu znepokojená, keď som sledovala, ako sa všetci pripravujú a ja sa snažila dať dokopy. Som veľmi šťastná, že som tu," doplnila.
Šancu na tretí grandslamový titul z dvojhry drží tiež Gauffová. S bývalou svetovou dvojkou Badosovou zviedla na kurte Arthura Ashe dvojhodinovú bitku, napokon ale piatykrát za sebou postúpila do 3. kola US Open.
Víťazka tohtoročného turnaja v Cincinnati Gauffová narazí nabudúce na ďalšiu Španielku Cristinu Bucsaovú.
US Open 2026
Ženy - 2. kolo:
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Jéssica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:2, 6:4
Coco Gauffová (USA-4) - Paula Badosová Gibertová (Šp.) 6:4, 7:6
Mirra Andrejevová (Rusk.-5) - Eva Lysová (Nem.) 6:0, 6:2
Iva Jovicová (USA-14) - Francesca Jonesová (V. Brit.) 6:4, 6:4
Yuliia Starodubtseva (Ukr.) - Maria Sakkariová (Gréc.-32) 1:6, 7:6, 6:2
Qinwen Zheng (Čína) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:4, 2:6, 6:1
Nikola Bartůňková (ČR) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:7, 6:2, 6:3
Cristina Bucșa (Šp.) - Himeno Sakacumeová (Jap.) 7:6, 6:7, 7:6