    Rybakinová zdolala Španielku za vyše hodinu, do 3. kola postúpila aj Gauffová

    Jelena Rybakinová
    Jelena Rybakinová (Autor: TASR/AP)
    ČTK|4. sep 2026 o 07:59
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    Svetová dvojka zaznamenala sedem es.

    Svetová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstanu postúpila do 3. kola tenisového US Open. Španielku Jessicu Bouzasovú porazila dnes na newyorskom betóne 6:2, 6:4.

    V turnaji pokračuje aj šampiónka z roku 2023 a nasadená štvorka Coco Gauffová, ktorá zdolala inú Španielku Paulu Badosovú 6:4, 7:6.

    Dvojnásobná grandslamová šampiónka Rybáriková porazila španielsku súperku za 68 minút. Ani v druhom stretnutí na turnaji nestratila set, popri siedmich esách zaznamenala tiež 22 víťazných loptičiek.

    Ďalej bojuje o post svetovej jednotky a v ďalšom kole sa stretne s Ukrajinkou Julijou Starodubcevovou.

    "Z dnešného víťazstva mám naozaj radosť. Súperka si pre to začala v druhom sete viac chodiť, takže som rada, že sa mi to podarilo dotiahnuť do konca," povedala v rozhovore na kurte Rybakinová.

    VIDEO: Zostrih zápasu Rybakinová - Bouzasová

    "Je pravda, že som nemala ideálnu prípravu. Bola som trochu znepokojená, keď som sledovala, ako sa všetci pripravujú a ja sa snažila dať dokopy. Som veľmi šťastná, že som tu," doplnila.

    Šancu na tretí grandslamový titul z dvojhry drží tiež Gauffová. S bývalou svetovou dvojkou Badosovou zviedla na kurte Arthura Ashe dvojhodinovú bitku, napokon ale piatykrát za sebou postúpila do 3. kola US Open.

    Víťazka tohtoročného turnaja v Cincinnati Gauffová narazí nabudúce na ďalšiu Španielku Cristinu Bucsaovú.

    US Open 2026

    Ženy - 2. kolo:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Jéssica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:2, 6:4

    Coco Gauffová (USA-4) - Paula Badosová Gibertová (Šp.) 6:4, 7:6

    Mirra Andrejevová (Rusk.-5) - Eva Lysová (Nem.) 6:0, 6:2

    Iva Jovicová (USA-14) - Francesca Jonesová (V. Brit.) 6:4, 6:4

    Yuliia Starodubtseva (Ukr.) - Maria Sakkariová (Gréc.-32) 1:6, 7:6, 6:2

    Qinwen Zheng (Čína) - Julia Putincevová (Kaz.) 6:4, 2:6, 6:1

    Nikola Bartůňková (ČR) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:7, 6:2, 6:3

    Cristina Bucșa (Šp.) - Himeno Sakacumeová (Jap.) 7:6, 6:7, 7:6

    Tenis

    Tenis

    Jelena Rybakinová
    Jelena Rybakinová
    Rybakinová zdolala Španielku za vyše hodinu, do 3. kola postúpila aj Gauffová
    dnes 07:59
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